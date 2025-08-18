Chacarita llega al duelo con Colón en medio de rumores sobre el futuro de Azconzábal

En Chacarita todos los cañones apuntan al DT Juan Manuel Azconzábal, que se jugaría su continuidad en el partido del sábado ante Colón.

El próximo rival de Colón, Chacarita Juniors, atraviesa días convulsionados puertas adentro. El empate sin goles ante Temperley volvió a dejar un sabor amargo en San Martín, donde los hinchas expresaron su malestar contra los jugadores y el cuerpo técnico, encendiendo las alarmas en torno a la continuidad de Juan Manuel Azconzábal.

El “Vasco” se reunió tras el encuentro con la Comisión Directiva para evaluar los pasos a seguir en un momento en el que los resultados no acompañan y el clima comienza a tensarse. Si bien hubo rumores que hablaban de una posible salida, la dirigencia decidió que el entrenador continúe al menos hasta el próximo compromiso frente a Colón de Santa Fe. Ese partido, sin embargo, podría transformarse en una especie de examen final: un nuevo traspié pondría fin a su ciclo al frente del Funebrero.

Cuál es la actualidad de Chacarita

En lo deportivo, Chacarita se mantiene en el tercer puesto de la Zona B, lejos de pelear por el liderazgo que ostenta Gimnasia de Mendoza, pero con prácticamente asegurada su clasificación al Reducido. Aun así, el presente futbolístico dista mucho de las expectativas que generaba el equipo, lo que explica la disconformidad del hincha.

De esta manera, el cruce contra Colón no solo tendrá valor en la tabla, sino que también podría marcar el futuro inmediato de Azconzábal y definir el rumbo de un Chacarita que, pese a estar bien posicionado, atraviesa un momento lleno de dudas.