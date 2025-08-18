Uno Santa Fe | Unión | Unión

Jerónimo Dómina, al margen en Unión: las alternativas para su futuro

Jerónimo Dómina sigue trabajando apartado del plantel de Unión. Hay tres opciones que se vislumbran para su futuro, dos que beneficiarían al club.

18 de agosto 2025 · 11:35hs
Jerónimo Dómina sigue siendo noticia en Unión, aunque por motivos fuera del campo de juego. El delantero permanece marginado del plantel profesional, luego de la polémica generada por las duras declaraciones del presidente Luis Spahn y la contestación del jugador a través de su cuenta de Instagram.

“Dómina está en el club desde hace 10 años. Pasó por nuestra escuela, lo formamos desde chico. Juró que no se iría libre. Y hoy, con 19 años, termina fingiendo estar ofendido para quedar en libertad”, manifestó Luis Spahn en diálogo con La Red (AM 910).

En tanto que Dómina destacó: "Todo lo que se dice es falso. Mi decisión de no renovar tiene su raíz en las constantes evasivas y promesas incumplidas de Spahn".

Las posibles salidas para Dómina

En este contexto, existen tres posibles caminos para su situación:

  • Salida con el pase en su poder: Actualmente, la alternativa más probable. Dómina podría desvincularse del club y buscar continuidad en otro equipo, libre de obligaciones contractuales.

  • Préstamo al Elche de España: Esta opción comienza a tomar fuerza. El acuerdo sería por un bajo monto, lo que permitiría al club recibir algún ingreso sin comprometer demasiado sus finanzas. En caso de concretarse, sería una salida “salomónica” que satisface a ambas partes.

  • Reintegro al plantel profesional: La menos probable. Firmar el contrato y volver al primer equipo parece complicado en el actual clima interno del club.

Qué es de la actualidad de Dómina

Mientras tanto, el delantero compartió este fin de semana en su cuenta de Instagram una imagen disfrutando de un día de pesca junto a Lautaro Vargas, mostrando que mantiene la tranquilidad fuera del campo, mientras su futuro sigue en suspenso.

La decisión final sobre Dómina será clave para definir no solo su rumbo, sino también cómo Unión maneja los casos sensibles dentro del plantel y el equilibrio entre juventud, talento y disciplina en el equipo profesional.

Unión Jerónimo Dómina Spahn
