Atlético de Madrid aplastó a Real Madrid con un doblete de Julián Álvarez

Julián Álvarez, que entre semana hizo un triplete, se despachó con dos para la goleada de Atlético de Madrid ante Real Madrid por 5-2 en la Liga de España

27 de septiembre 2025 · 15:53hs
Julián Álvarez, que entre semana había convertido un Hat-Trick, se despachó con un doblete este sábado. Los goles del Araña sirvieron, nada más y nada menos, que para la goleada de Atlético de Madrid ante Real Madrid por 5-2.

Con uno de penal y otro de tiro libre, a los 51 y 63 minutos respectivamente, el campeón del mundo con la Selección argentina ratificó su gran semana. ¡Y de qué manera!

El Riyadh Air Metropolitano fue escenario de un verdadero partidazo en el que Julián Álvarez, una vez más, fue héroe del Atlético de Madrid.

Ante sus hinchas, el Colchonero consiguió un verdadero triunfazo ante el rival de toda la vida y, como si fuera poco, logró propinarle al Merengue la primera derrota de la temporada.

El dueño de casa comenzó por encima en el marcador con el gol de Robin Le Normand, tras un gran centro de Giuliano Simeone en el primer cuarto de hora del derbi.

Real Madrid acusó el golpe y logró dar vuelta el resultado. Primero de la mano de Kylian Mbappé (a los 25 con asistencia de Arda Güller) y posteriormente con el propio turco, tras recibir de Vinicius a los 36.

Cuando todo parecía indicar que Real Madrid se iría en ventaja al descanso, apareció Alexander Sorloth en el tercer minuto de descuento.

En el complemento apareció la enorme figura de Julián Álvarez. El cordobés, que había estrellado un remate en el palo durante la primera etapa, se hizo cargo del penal con el que el Colchonero pasó al frente en el marcador. Abriendo el pie derecho, su remate fue inatajable para Thibaut Courtois.

Más tarde, con la confianza por las nubes, el campeón del mundo le dio aún más aire a Atlético de Madrid. La exquisita definición por encima de la barrera mostró, una vez más, la calidad del ex River.

Ya en tiempo de descuento, Antoine Griezmann recibió de Álex Baena para ponerle la frutilla al postre y desatar la locura de los presentes en el Metropolitano.

En cuanto a la presencia de los argentinos, además de Álvarez, Nicolás Gonzáles y Giuliano Simeone fueron de la partida en Atlético de Madrid. También, en el complemento, ingresó Nahuel Molina. Por su parte, Franco Mastantuono disputó los últimos 30 minutos y fue amonestado sobre el final del encuentro.

