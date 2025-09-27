Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

El argentino Valentín Perrone (KTM) sigue con su proceso de consolidación en Moto 3 y consiguió ser segundo en la clasificación para el Gran Premio de Japón

El argentino Valentín Perrone (KTM), sigue con su proceso de consolidación en Moto 3 y consiguió un gran resultado al terminar segundo en la clasificación para el Gran Premio de Japón .

Perrone redondeó un tiempo de 1:55,064 en el circuito de Motegi y quedó a solo 238 milésimas del ganador de la sesión, que fue el español y líder del campeonato José Antonio Rueda (KTM).

Perrone se ilusiona en Japón

Este buen resultado le permite a Perrone seguir consolidándose como uno de los mejores de la categoría, ya que el argentino venía de ganar dos de las últimas cuatro clasificaciones.

El Coyote, que sumó puntos en sus últimas 13 carreras, actualmente se encuentra octavo en el campeonato, aunque podría terminar la fecha en la séptima posición.

Perrone también va en busca de su primer triunfo en Moto 3, ya que este año se subió al podio en dos ocasiones, al terminar tercero en el GP de Países Bajos y segundo en el de Hungría, donde perdió en una definición literalmente milimétrica ante el español Máximo Quiles (KTM).

El otro argentino que disputará este Gran Premio de Japón en Moto 3 será Marco Morelli, quien está dando sus primeros pasos en la categoría y comenzará desde la decimosexta colocación.

La carrera del GP de Japón de Moto 3 será este sábado a las 11 de la noche (hora de Argentina).