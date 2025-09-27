Uno Santa Fe | Ovación | Perrone

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

El argentino Valentín Perrone (KTM) sigue con su proceso de consolidación en Moto 3 y consiguió ser segundo en la clasificación para el Gran Premio de Japón

27 de septiembre 2025 · 12:14hs
Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

El argentino Valentín Perrone (KTM), sigue con su proceso de consolidación en Moto 3 y consiguió un gran resultado al terminar segundo en la clasificación para el Gran Premio de Japón.

Perrone redondeó un tiempo de 1:55,064 en el circuito de Motegi y quedó a solo 238 milésimas del ganador de la sesión, que fue el español y líder del campeonato José Antonio Rueda (KTM).

Perrone se ilusiona en Japón

Este buen resultado le permite a Perrone seguir consolidándose como uno de los mejores de la categoría, ya que el argentino venía de ganar dos de las últimas cuatro clasificaciones.

El Coyote, que sumó puntos en sus últimas 13 carreras, actualmente se encuentra octavo en el campeonato, aunque podría terminar la fecha en la séptima posición.

Perrone también va en busca de su primer triunfo en Moto 3, ya que este año se subió al podio en dos ocasiones, al terminar tercero en el GP de Países Bajos y segundo en el de Hungría, donde perdió en una definición literalmente milimétrica ante el español Máximo Quiles (KTM).

El otro argentino que disputará este Gran Premio de Japón en Moto 3 será Marco Morelli, quien está dando sus primeros pasos en la categoría y comenzará desde la decimosexta colocación.

La carrera del GP de Japón de Moto 3 será este sábado a las 11 de la noche (hora de Argentina).

Perrone Japón Moto 3
Noticias relacionadas
juegos odesur 2026 en santa fe: la nueva pista del card comienza a mostrar sus tribunas

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

festejos de rivadavia, el quilla y regatas (sf) en el oficial u21 de la asb

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

copa santa fe: union pisa san jose de la esquina para jugar la ida de la final ante centenario

Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

talleres se medira ante sarmiento en un mano a mano por la permanencia

Talleres se medirá ante Sarmiento en un mano a mano por la permanencia

Lo último

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Último Momento
Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Ovación
Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'