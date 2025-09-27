El minuto a minuto del partido entre Estudiantes (BA) y Colón

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón visita a Estudiantes (BA) por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional con la misión de cortar la malaria

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2025 · 17:06hs
@EstudiantesOK
Colón afronta este sábado uno de sus últimos desafíos en la Primera Nacional visitando a Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 33 del grupo B. El encuentro es arbitrado por Julio Barraza y transmitido por DirecTV y UNO 106.3.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Colón ya visita a Estudiantes (BA)

Se puso en marcha en Caseros el cotejo de la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional entre Estudiantes (BA) y Colón.

Colón festejo 1

Live Blog Post

5 minutos: Colón salió entonado

Primeros minutos a pura intensidad de Colón buscando imponer presencia ante Estudiantes (BA).

Colón Estudiantes Ignacio Lago 1.jpeg

Live Blog Post

11 minutos: Colón tuvo la primera de peligro con Lago

Colón era algo superior en el inicio y llegó con claridad al gol con Nacho Lago, pero la definición no fue buena.

Ignacio Lago

Live Blog Post

16 minutos: Paredes ya tiene trabajo en Colón

La defensa de Colón no está bien como siempre y el arquero tapó dos acciones claras para sostener el 0-0 ante Estudiantes (BA).

Tomás Paredes Colón
Live Blog Post

26 minutos: Estudiantes (BA) se pone arriba ante Colón

Mateo Acosta metió el penal para poner el 1-0 de Estudiantes (BA) ante Colón. Infracción de Castet.

image
Live Blog Post

35 minutos: Colón, repleto de dudas y sin reacción

Tras quedar otra vez abajo en el marcador, Colón no reaccionó e iba para delante con apenas empuje y nada de ideas ante un prolijo Estudiantes (BA).

Colón Estudiantes Nicolás Talpone 1.jpeg
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Colón pierde ante Estudiantes (BA)

Concluyó el acto inicial en Caseros con el triunfo parcial 1-0 de Estudiantes (BA) ante Colón por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional.

Colón Estudiantes Facundo Castet.jpeg
Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo: Colón busca darlo vuelta ante Estudiantes (BA)

Arrancó el complemento, con un Colón desilachado precisa recuperarse tras estar abajo 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires. Adentro Yunis y Negro en el Sabalero por Soto y Gaitán.

Estudiantes Colón 1

Formaciones de Estudiantes (BA) y Colón

Estudiantes (BA): Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortiz, Lautaro Lusnig; Franco Cáceres, Alejandro Benítez, Santiago Briñone, Gonzalo Berterame; Jorge Correa; y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara.

Colón: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda; Christian Bernardi; e Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.

Gol: PT 26' Mateo Acosta, de penal (E).

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Julio Barraza.

Colón Estudiantes (BA) Primera Nacional
