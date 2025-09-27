Colón afronta este sábado uno de sus últimos desafíos en la Primera Nacional visitando a Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 33 del grupo B. El encuentro es arbitrado por Julio Barraza y transmitido por DirecTV y UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Estudiantes (BA) y Colón
Colón visita a Estudiantes (BA) por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional con la misión de cortar la malaria
Por Ovación
27 de septiembre 2025 · 17:06hs
Formaciones de Estudiantes (BA) y Colón
Estudiantes (BA): Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortiz, Lautaro Lusnig; Franco Cáceres, Alejandro Benítez, Santiago Briñone, Gonzalo Berterame; Jorge Correa; y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara.
Colón: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda; Christian Bernardi; e Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.
Gol: PT 26' Mateo Acosta, de penal (E).
Estadio: Ciudad de Caseros.
Árbitro: Julio Barraza.