El minuto a minuto del partido entre Estudiantes (BA) y Colón

Colón afronta este sábado uno de sus últimos desafíos en la Primera Nacional visitando a Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 33 del grupo B. El encuentro es arbitrado por Julio Barraza y transmitido por DirecTV y UNO 106.3.