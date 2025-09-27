Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Liverpool cayó 2-1 con el Crystal Palace por la sexta fecha de la Premier League, pero igualmente sigue en la cima

Liverpool cayó 2-1 con el Crystal Palace en el encuentro por la sexta fecha de la Premier League . A pesar de la derrota, el equipo comandado por el director técnico neerlandés Arne Slot se quedó con el primer puesto de la tabla de posiciones. Pero, el conjunto liderado por el entrenador Oliver Glasner escaló al segundo lugar y se quedó a tan solo tres puntos de la punta.

Los dos goles de Las Águilas fueron realizados por el extremo derecho senegalés Ismaïla Sarr y el centro delantero británico Eddie Nketiah. Mientras el único tanto de Los Rojos fue concretado por el extremo derecho italiano Federico Chiesa.

Durante el primer tiempo, el Palace desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

A los 9 minutos, Crystal Palace abrió el marcador. Ismaïla Sarr aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

En el complemento del encuentro, el Liverpool regresó al campo de juego con una actitud diferente que se observó en el desarrollo de su estrategia ofensiva.

A los 42 minutos, Los Diablos Rojos igualaron 1-1 el marcador. Federico Chiesa aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco.

Sin embargo, en el minuto 45+7 el Crystal Palace convirtió el 2-1 en el tanteador y selló su triunfo. Eddie Nketiah estuvo posicionado en el lugar en donde salió dispara la pelota en el área chica y ejecutó un disparo potente.

El resumen de Liverpool y Crystal Palace

Embed - BATACAZO AGÓNICO: EL PALACE BAJÓ AL LIVERPOOL EN LA ÚLTIMA | Crystal Palace 2-1 Liverpool | RESUMEN

El Manchester City goleó 5-1 al Burnley y obtuvo el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Los cinco goles de “Los Celestes” fueron realizados por el mediocampista Matheus Nunes, el delantero Erling Braut Haaland (doblete) y el defensor central Maxime Estève (dos goles en contra). Mientras que el único tanto de "Los Claretos" llegó de la mano del extremo izquierdo Jaidon Anthony.

Durante el primer tiempo, los dos equipos realizaro un importante esfuerzo que derivó en una intensa dinámica de ida y vuelta.

A los 12 minutos, el City abrió el marcador por un grave error del marcador central francés Maxime Estève, quien intentó despejar el peligro de la ofensiva y envió, por error, la pelota al fondo de su propio arco.

Sin embargo, a los 38 minutos, Burnley igualó 1-1 el marcador. Jaidon Anthony terminó una jugada colectiva con una definición precisa que descolocó al arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

En el complemento del encuentro, el Manchester City regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó en el humillante resultado final.

Matheus Nunes adelantó a su equipo, Maxime Estève amplió la ventaja y Erling Haaland, con un doblete en los instantes finales, selló una contundente goleada por 5-1.

Más de la fecha 6 en la Premier League

El Manchester United cayó 3-1 ante el Brentford y se quedó en el décimo tercer puesto de la tabla de posiciones.

Los tres goles de “Las Abejas” fueron realizados por el centro delantero brasileño Igor Thiago (doblete) y el mediocampista danés Mathias Jensen. Mientras que el único tanto de "Los Diablos Rojos" llegó de la mano del delantero centro esloveno Benjamin Šeško.

Durante el transcurso del primer tiempo, Brentford desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas del equipo de Manchester.

En el minuto 8, el conjunto liderado por el director técnico irlandés Keith Andrews abrió el marcador del Gtech Community Stadium. Igor Thiago aprovechó un contragolpe que terminó con un mano a mano con el arquero turco Altay Bayndr.

A los 20 minutos, “Las Abejas” extendieron su ventaja en el tanteador. Igor Thiago aprovechó un rebote dentro del área chica y empujó la pelota al fondo de la red. Tras esta conversión, Brentford se adelantó 2-0 en el marcador.

Seis minutos después, el Manchester United achicó la ventaja. Benjamin Šeško ejecutó dos disparos que fueron rechazados por el guardameta irlandés Caoimhín Kelleher, pero en el tercer intento envió la pelota al fondo de la red y concretó el 2-1 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el United regresó al terreno de juego con una actitud diferente, pero volvió a ser sorprendido por su contrincante.

En el minuto 45+5, el Brentford convirtió el 3-1 y cerró un impactante triunfo. Mathias Jensen ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero Altay Bayndr. Con esta conversión, “Las Abejas” terminaron con la ilusión del Mancheter y festejaron la victoria con sus hinchas.

Por otra parte, Leed United igualó 2-2 con Bournemouth y Chelsea cayó 3-1 con Brighton.