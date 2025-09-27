Uno Santa Fe | Ovación | Liverpool

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Liverpool cayó 2-1 con el Crystal Palace por la sexta fecha de la Premier League, pero igualmente sigue en la cima

27 de septiembre 2025 · 15:39hs
Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Liverpool cayó 2-1 con el Crystal Palace en el encuentro por la sexta fecha de la Premier League. A pesar de la derrota, el equipo comandado por el director técnico neerlandés Arne Slot se quedó con el primer puesto de la tabla de posiciones. Pero, el conjunto liderado por el entrenador Oliver Glasner escaló al segundo lugar y se quedó a tan solo tres puntos de la punta.

Los dos goles de Las Águilas fueron realizados por el extremo derecho senegalés Ismaïla Sarr y el centro delantero británico Eddie Nketiah. Mientras el único tanto de Los Rojos fue concretado por el extremo derecho italiano Federico Chiesa.

Durante el primer tiempo, el Palace desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

A los 9 minutos, Crystal Palace abrió el marcador. Ismaïla Sarr aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

En el complemento del encuentro, el Liverpool regresó al campo de juego con una actitud diferente que se observó en el desarrollo de su estrategia ofensiva.

A los 42 minutos, Los Diablos Rojos igualaron 1-1 el marcador. Federico Chiesa aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco.

Sin embargo, en el minuto 45+7 el Crystal Palace convirtió el 2-1 en el tanteador y selló su triunfo. Eddie Nketiah estuvo posicionado en el lugar en donde salió dispara la pelota en el área chica y ejecutó un disparo potente.

El resumen de Liverpool y Crystal Palace

Embed - BATACAZO AGÓNICO: EL PALACE BAJÓ AL LIVERPOOL EN LA ÚLTIMA | Crystal Palace 2-1 Liverpool | RESUMEN

El Manchester City goleó 5-1 al Burnley y obtuvo el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Los cinco goles de “Los Celestes” fueron realizados por el mediocampista Matheus Nunes, el delantero Erling Braut Haaland (doblete) y el defensor central Maxime Estève (dos goles en contra). Mientras que el único tanto de "Los Claretos" llegó de la mano del extremo izquierdo Jaidon Anthony.

Durante el primer tiempo, los dos equipos realizaro un importante esfuerzo que derivó en una intensa dinámica de ida y vuelta.

A los 12 minutos, el City abrió el marcador por un grave error del marcador central francés Maxime Estève, quien intentó despejar el peligro de la ofensiva y envió, por error, la pelota al fondo de su propio arco.

Sin embargo, a los 38 minutos, Burnley igualó 1-1 el marcador. Jaidon Anthony terminó una jugada colectiva con una definición precisa que descolocó al arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

En el complemento del encuentro, el Manchester City regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó en el humillante resultado final.

Matheus Nunes adelantó a su equipo, Maxime Estève amplió la ventaja y Erling Haaland, con un doblete en los instantes finales, selló una contundente goleada por 5-1.

Más de la fecha 6 en la Premier League

El Manchester United cayó 3-1 ante el Brentford y se quedó en el décimo tercer puesto de la tabla de posiciones.

Los tres goles de “Las Abejas” fueron realizados por el centro delantero brasileño Igor Thiago (doblete) y el mediocampista danés Mathias Jensen. Mientras que el único tanto de "Los Diablos Rojos" llegó de la mano del delantero centro esloveno Benjamin Šeško.

Durante el transcurso del primer tiempo, Brentford desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas del equipo de Manchester.

En el minuto 8, el conjunto liderado por el director técnico irlandés Keith Andrews abrió el marcador del Gtech Community Stadium. Igor Thiago aprovechó un contragolpe que terminó con un mano a mano con el arquero turco Altay Bayndr.

A los 20 minutos, “Las Abejas” extendieron su ventaja en el tanteador. Igor Thiago aprovechó un rebote dentro del área chica y empujó la pelota al fondo de la red. Tras esta conversión, Brentford se adelantó 2-0 en el marcador.

Seis minutos después, el Manchester United achicó la ventaja. Benjamin Šeško ejecutó dos disparos que fueron rechazados por el guardameta irlandés Caoimhín Kelleher, pero en el tercer intento envió la pelota al fondo de la red y concretó el 2-1 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el United regresó al terreno de juego con una actitud diferente, pero volvió a ser sorprendido por su contrincante.

En el minuto 45+5, el Brentford convirtió el 3-1 y cerró un impactante triunfo. Mathias Jensen ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero Altay Bayndr. Con esta conversión, “Las Abejas” terminaron con la ilusión del Mancheter y festejaron la victoria con sus hinchas.

Por otra parte, Leed United igualó 2-2 con Bournemouth y Chelsea cayó 3-1 con Brighton.

Liverpool Crystal Palace Premier League
Noticias relacionadas
velez tambien borro a machuca tras la sancion de la fifa

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

atletico de madrid aplasto a real madrid con un doblete de julian alvarez

Atlético de Madrid aplastó a Real Madrid con un doblete de Julián Álvarez

el descargo de alaves tras la suspension que la fifa le aplico a facundo garces

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

perrone logro el segundo puesto en la clasificacion para el gp de japon de moto 3

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Lo último

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Último Momento
El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Ovación
Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'