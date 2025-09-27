Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas perdieron 67-30 frente a los Springboks en Durban y se quedaron sin chances de pelear por el título del Rugby Championship

27 de septiembre 2025 · 16:56hs
Sudáfrica apabulló a Los Pumas que sufrieron una dura derrota por 67 a 30.

Sudáfrica dio muestras de su superioridad y derrotó por 67 a 30 a Los Pumas con una producción arrolladora y una gran actuación de Sacha Feinberg-Mngomezulu. El equipo dirigido por Felipe Contepomi estuvo en partido en el primer tiempo, pero en el complemento, los Springboks sacaron a relucir todos sus recursos y sepultaron las aspiraciones albicelestes con una contundente producción.

Por la quinta fecha del Rugby Championship, Los Pumas cayeron en condición de visitante ante Sudáfrica por 67 a 30, en el Kings Park Stadium de Durban. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegaba a tierras sudafricanas tras vencer a Australia por 28 a 26, en el Allianz Stadium de Sidney. El encuentro marcó además el partido 51 de Julián Montoya como capitán del seleccionado argentino e igualó la marca de Agustín Creevy, transformándose ambos en los capitanes con más partidos en la historia argentina.

En una entretenida primera mitad, donde ambos equipos salieron mentalizados en ser prolijos en la distribución y achicar espacios en defensa, los primeros tantos llegarían de media distancia: a los 4 minutos, Sacha Feinberg-Mngomezulu ponía al frente a los Boks de penal, pero Los Pumas responderían con dos conversiones consecutivas del Santiago Carreras, a los 9 y 14 minutos. No obstante, los sudafricanos restablecieron la paridad tan solo cuatro minutos después con un nuevo penal de su número 10.

Argentina opuso resistencia durante el primer tiempo, ya que en el segundo prevaleció la intensidad de Sudáfrica.

Con el partido empatado en 6, los sudafricanos volverían a recaer en el juego ilegal y gracias a una nueva infracción el cordobés Carreras volvía a adelantar a Argentina en el marcador con su tercer penal del partido. Los dirigidos por Rassie Erasmus se volcaron al ataque con todo y tras una rápida jugada de line-out y maul conseguían su primer try del por intermedio de Malcolm Marx. La albiceleste tuvo la chance de igualar las acciones pero está vez el palo le negó los tres puntos.

En un final frenético, Los Pumas fueron al frente y gracias a una gran presión forzaron un insólito error de Cheslin Kolbe que Santiago Chocobares capitalizaba para marcar el primer try argentino. Los Springboks, sin embargo, respondieron al instante y tras a una gran asistencia con el pie el apertura Feinberg-Mngomezulu marcaba otro try para los dueños de casa. La albiceleste volvería una vez más a la carga y tras una buena acción colectiva forzaron una nueva infracción sudafricana que culminaba en try penal a favor de Argentina. La ventaja no se sostendría, y tras un rápido avance Feinberg-Mngomezulu marcaba su segundo try de la jornada en tiempo de descuento, poniendo cifras definitivas a la primera mitad con Sudáfrica arriba por 25 a 23.

En el complemento, los Springboks saltaron al campo decididos a hacer valer su jerarquía y en una rafaga consiguieron doblegar la defensa argentina apoyando dos tries a los 42 y 50 minutos: el primero por obra de Kolbe y el segundo por intermedio de Feinberg-Mngomezulu, que conseguía su tercer try del partido. A pesar de los golpes, Los Pumas no se rindieron y respondieron con un try del recién ingresado Tomás Albornoz, que marcaba tras un exquisito pase de Juan Cruz Mallía.

Con este resultado en Durban, los Springboks se consolidaron en la cima del Rugby Championship 2025.

Con este resultado en Durban, los Springboks se consolidaron en la cima del Rugby Championship 2025.

El equipo sudafricano comenzó a sellar la victoria promediando el segundo tiempo tras una buen juego de manos que terminaba en try de Morne van den Berg. Cinco minutos después, el segundo línea Pieter-Steph du Toit estiaraba la ventaja con un nuevo try para los campeones del mundo. A cinco del cierre, Manie Libbok se inventaba una gran acción individual con la que lograba superar a la defensa argentina y apoyaba un nuevo try para los sudafricanos, quienes pondrían cifras definitivas al partido a través de la misma vía, con el segundo y último try de la tarde de du Toit. De esta manera, Los Pumas cayeron por 67 a 30 ante Sudáfrica.

Los Pumas volverán a la acción el próximo sábado 4 de octubre cuando, a partir de las 10 horas de Argentina, se enfrenten por la última fecha del VISA Macro Rugby Championship a Sudáfrica, en el estadio Twickenham de la ciudad de Londres.

Síntesis:

Los Pumas 30- Sudáfrica 67

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Franco Molina y Lucas Paulos; Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Ingresaron: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.

Sudáfrica: Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu; Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. Entrenador: Rassie Erasmus.

Ingresaron: Marco van Staden, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Morné van den Berg, Manie Libbok y André. Esterhuizen.

Primer tiempo: 5 y 19', Penales de Feinberg-Mngomezulu (S); 9, 15 y 26', Penales de S. Carreras (A); 31', Try de Marx (S); 35', Gol de S. Carreras por Try de Chocobares (A); 37 y 43', Goles de Feinberg-Mngomezulu por Tries de él (S), y 39', Try-Penal (A).

Amonestado: 40' Marx (S).

Resultado Parcial: Sudáfrica 25 - Argentina 23.

Segundo tiempo: 4, 10, 20, 25, 35 y 40', Goles de Feinberg-Mngomezulu por Tries de Kolbe, del mismo, de Van den Berg, Du Toit -2- y Libbok (S), y 13', Gol de S. Carreras por Try de Albornoz (A).

Cancha: Hollywoodbets Kings Park, Durban.

Referee: Angus Gardner (Australia).

Los Pumas Sudáfrica Rugby Championship
