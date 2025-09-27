Uno Santa Fe | Información General | Google

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

La compañía conmemora su cumpleaños con un diseño nostálgico que rinde homenaje a los humildes inicios del motor de búsqueda.

27 de septiembre 2025 · 17:09hs
El motor de búsqueda más utilizado del mundo, Google, celebra este 27 de septiembre de 2025 su 27º aniversario con un Doodle especial. Para conmemorar la fecha, la compañía ha optado por un gesto nostálgico al revivir y mostrar su primer logo en la página de inicio. Esta tradición anual del Doodle no solo marca un año más de operaciones, sino que subraya la evolución constante de la empresa desde sus días de startup hasta convertirse en un pilar de la infraestructura digital global.

El nacimiento de Google se remonta a 1998, cuando Larry Page y Sergey Brin fundaron oficialmente la compañía mientras eran estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford. El logo que el Doodle rememora pertenece a esa época fundacional, cuando el motor de búsqueda comenzaba a ganar terreno en un internet incipiente. El diseño original contrasta fuertemente con la identidad visual moderna y minimalista que conocemos hoy, evocando los primeros pasos de un proyecto que transformaría radicalmente la forma en que las personas acceden a la información.

Celebrando la gran trayectoria

La decisión de conmemorar el aniversario con su primer diseño, en lugar de una celebración más elaborada, es un guiño directo a la trayectoria de la compañía. Al recordar su logo inicial, Google subraya la distancia recorrida desde una simple herramienta de búsqueda hasta la corporación tecnológica que opera en múltiples sectores, desde la inteligencia artificial hasta el hardware. Este acto de autorreferencia se alinea con la práctica de los Doodles, que han servido por décadas para humanizar la tecnología y conectar la plataforma con la cultura y la historia global, reservando el 27 de septiembre como la fecha oficial de celebración.

En su 27º cumpleaños, Google invita a los usuarios a compartir esta mirada al pasado, rindiendo homenaje a la innovación que ha impulsado la compañía durante casi tres décadas. La continuidad de esta tradición anual con el 27 de septiembre como fecha fija reafirma la historia de la empresa, independientemente de los debates que históricamente han rodeado la fecha precisa de su incorporación.

