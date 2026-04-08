Atlético de Madrid dio el golpe ante Barcelona en la ida y PSG tomó distancia en París

En la ida de los cuartos de final de la Champions League, Atlético de Madrid venció de visitante a Barcelona con un golazo de Julián Álvez. PSG ganó 2-0

La ida de los cuartos de final de la Champions League dejó dos triunfos visitantes y locales con sabor a ventaja. En el Camp Nou, Atlético de Madrid venció 2-0 a Barcelona con una actuación contundente, mientras que en Francia, Paris Saint Germain repitió el marcador frente a Liverpool .

El equipo conducido por Diego Simeone construyó su victoria en un contexto favorable tras la expulsión de Juan Cubarsí. Con un hombre más, el conjunto madrileño aprovechó su momento y encontró la apertura a los 35 minutos con una ejecución brillante de tiro libre de Julián Álvarez, quien compartió el once con Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

En el complemento, el noruego Alexander Sørloth amplió la diferencia a los 70 minutos y dejó a los rojiblancos con una ventaja sólida de cara a la revancha, que se disputará el martes 14 en el Metropolitano. El conjunto catalán, condicionado por la inferioridad numérica, deberá cambiar su imagen si pretende seguir en carrera.

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Ventaja de PSG ante Liverpool

En el Parque de los Príncipes, el vigente campeón también marcó territorio. Paris Saint Germain superó 2-0 a Liverpool con los tantos de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

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En el conjunto inglés fue titular Alexis Mac Allister, quien además recibió una tarjeta amarilla. La serie se definirá en Anfield, donde Liverpool buscará revertir la desventaja y el PSG intentará sellar su pase a semifinales.