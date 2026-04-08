La ida de los cuartos de final de la Champions League dejó dos triunfos visitantes y locales con sabor a ventaja. En el Camp Nou, Atlético de Madrid venció 2-0 a Barcelona con una actuación contundente, mientras que en Francia, Paris Saint Germain repitió el marcador frente a Liverpool.
Atlético de Madrid dio el golpe ante Barcelona en la ida y PSG tomó distancia en París
En la ida de los cuartos de final de la Champions League, Atlético de Madrid venció de visitante a Barcelona con un golazo de Julián Álvez. PSG ganó 2-0
El equipo conducido por Diego Simeone construyó su victoria en un contexto favorable tras la expulsión de Juan Cubarsí. Con un hombre más, el conjunto madrileño aprovechó su momento y encontró la apertura a los 35 minutos con una ejecución brillante de tiro libre de Julián Álvarez, quien compartió el once con Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.
En el complemento, el noruego Alexander Sørloth amplió la diferencia a los 70 minutos y dejó a los rojiblancos con una ventaja sólida de cara a la revancha, que se disputará el martes 14 en el Metropolitano. El conjunto catalán, condicionado por la inferioridad numérica, deberá cambiar su imagen si pretende seguir en carrera.
Ventaja de PSG ante Liverpool
En el Parque de los Príncipes, el vigente campeón también marcó territorio. Paris Saint Germain superó 2-0 a Liverpool con los tantos de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.
En el conjunto inglés fue titular Alexis Mac Allister, quien además recibió una tarjeta amarilla. La serie se definirá en Anfield, donde Liverpool buscará revertir la desventaja y el PSG intentará sellar su pase a semifinales.