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Las Panteras derrotaron a Bulgaria en sets corridos en Santa Fe

En un colmado estadio Ángel Malvicino de Unión, Las Panteras se impusieron a Bulgaria por 3 a 0 en el debut de Facundo Morando como nuevo entrenador

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 10:05hs
Las Panteras desplegaron su mejor juego y vencieron a Bulgaria por 3 a 0.

Las Panteras desplegaron su mejor juego y vencieron a Bulgaria por 3 a 0.

En el debut de Facundo Morando como head coach del seleccionado nacional, y ante un estadio Ángel Malvicino del Club Atlético Unión colmado, Las Panteras, con seis santafesinas en la plantilla, se impuso con autoridad a Bulgaria por 3 a 0 con parciales de 25-18; 28-26; 25-12. La capitana Blanca Cugno, oriunda de la localidad de Devoto, en la provincia de Córdoba, fue distinguida como la MVP, aunque la santafesina Vicky Mayer tuvo una formidable actuación. Ahora, la escuadra nacional jugará el segundo duelo en la ciudad de Rosario este sábado a partir de las 21.

Las Panteras ganaron en sets corridos a Bulgaria

Las Panteras jugaron un partidazo para superar a Bulgaria por 3-0 con parciales de 25-18, 28-26 y 25-12 evidenciando el salto de calidad que vienen dando y poniendo en el centro de la escena a su capitana, Bianca Cugno que se llevó todo los aplausos ganando casi un set por ella mismo porque sumó 24 puntos. En el marco de la preparación de la selección se vuelven a enfrentar en Rosario mañana por la noche para la revancha.

El equipo de que conduce Facundo Morando y que recuperó a dos jugadores centrales muy imporantes luego de un largo periodo de lesiones como Candelaria Herrera y Bianca Farriol, inició con en la formación titular con Bianca Cugno de opuesto y capitana, María Victoria Mayer de armadora, las centrales fueron Herrera y Avril García, las puntas Daniela Bulaich y Bianca Bertolino y de líbero ingresó Agostina Pelozo.

El primer set arrancó con poca fluidez en el juego por los errores no forzados en especial del lado de Bulgaria que erró la mitad de los saques que ejecutó. Ante eso Argentina mantuvo orden y juego concentrado para sacar una ventaja desde la potencia de Cugno y sus ataques que sumó 5 tantos. Así encaminó una sólida victoria por 25 -18. Argentina sacó muy bien y le bajó la variante de ataque a Bulgaria, por eso siempre controló el juego.

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El siguiente parcial tuvo a Bulgaria mejorando desde todos los aspectos por eso hubo paridad tanto en el marcador como en el juego. El DT argentino hizo entrar a Nicole Pérez de punta para ganar en defensa y a Farriol y pudo empezar a imponerse, pero entró en un bache y lelgó con la desventaja al final. Ahí tuvo apareció Cugno para tornarse implacable, levantar tres sets points y dar vuelta la historia ganando 28-26.

El tercer parcial tuvo a las Panteras con un gran arranque sumando puntos desde el saque, desde el bloqueo y desde el ataque en especial con Cugno que promediando el tercer set ya tenía una veintena de puntos. Así fue que la diferencia fue abrumadora para que arriben a un 20-10 inédito para el nivel de la seleción europea. El final marcó un 25-12. Este sábado seguirá la serie de amistosos, con el segundo de Argentina frente a Bulgaria. Será desde las 21 horas en el estadio de Newell’s de Rosario.

Las Panteras Bulgaria Santa Fe
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