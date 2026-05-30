Plan de deudas en Santa Fe: el 80 % de las solicitudes corresponde a familias y pequeños contribuyentes

El Plan A concentró 2.544 adhesiones y ofrece financiación de hasta 36 cuotas con alternativas de interés cero

En un escenario económico atravesado por la desaceleración del consumo , las dificultades de acceso al crédito y la caída de la actividad privada, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un Plan Especial de Financiamiento destinado a regularizar deudas tributarias provinciales. La herramienta alcanza obligaciones vinculadas con Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario .

A una semana de su implementación, ya se registraron 3.110 solicitudes para adherir a alguna de las líneas disponibles. Según el esquema elegido, los beneficios incluyen financiación en hasta 36 cuotas y alternativas con 0 % de interés .

El plan más demandado hasta el momento es el Plan A, orientado a pequeños y medianos contribuyentes y a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Este segmento concentró 2.544 solicitudes.

Dentro de ese universo, 1.480 trámites corresponden a regularización de Patente Automotor; 756, al Impuesto Inmobiliario; y 306, a deudas vinculadas con Ingresos Brutos.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a su nombre, acumuló 552 solicitudes durante la primera semana. De ese total, 318 corresponden a Patente Automotor y 234 al Impuesto Inmobiliario.

Una herramienta para sostener la actividad económica

Al presentar esta política, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que “este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”.

En la misma línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que la medida fue diseñada para acompañar a quienes sostienen la actividad productiva: “Pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”.

Beneficio específico para prestadores de discapacidad

Entre los sectores alcanzados por el programa también se encuentran los Servicios Asistenciales de Discapacidad, uno de los ámbitos más afectados por las restricciones financieras y los atrasos en pagos.

Para este segmento, el Plan Especial contempla la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas y con 0 % de interés. Durante los primeros días de vigencia ya se registraron cuatro solicitudes, por un monto total de $1.493.986.

Paso a paso para realizar el trámite

1 - Generar la liquidación de la deuda

El primer paso consiste en ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno Provincial y generar la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.

del Gobierno Provincial y generar la al impuesto que se desea regularizar. Para deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos , deberá seleccionarse el trámite “Visualización y liquidación de deuda” . Una vez obtenida la liquidación, el sistema permitirá acceder al Plan Especial de Pago .

o a la , deberá seleccionarse el trámite . Una vez obtenida la liquidación, el sistema permitirá acceder al . En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el contribuyente deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ingresar a esta instancia será necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

Con la liquidación generada, podrá iniciarse la adhesión al plan.

2 - Seleccionar el Plan Especial de Pago

Para Patente e Impuesto Inmobiliario , una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026” , desde donde podrá iniciarse el trámite.

e , una vez emitida la liquidación aparecerá la opción , desde donde podrá iniciarse el trámite. El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas para regularizar la deuda y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento correspondientes.

3 - Completar los datos requeridos

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con información básica:

Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

(titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro). Correo electrónico .

. Teléfono de contacto .

. Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

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