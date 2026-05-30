Boca reaccionó en La Bombonerita y se metió de nuevo en la semifinal

El Xeneize derrotó a Quimsa por 99-92 en el tercer punto de la serie y achicó diferencias. Con una gran actuación colectiva y el empuje de su gente, sigue con vida en la lucha por el título de La Liga Nacional.

Boca Juniors mostró carácter en el momento justo. Con la obligación de ganar para no quedar al borde de la eliminación, el conjunto azul y oro se hizo fuerte en La Bombonerita y venció a Quimsa de Santiago del Estero por 99-92 en el tercer partido de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

Empujado por un estadio repleto y una atmósfera vibrante durante toda la noche, el equipo porteño respondió con personalidad para quedarse con un triunfo fundamental que le permite descontar en la serie y mantener intactas sus aspiraciones de llegar a la final.

Cáffaro lideró la reacción de Boca

El Xeneize encontró respuestas en varios pasajes del encuentro, pero tuvo en Francisco Cáffaro a su principal referente ofensivo. El interno cerró una destacada actuación con 17 puntos en 25 minutos de juego y fue una pieza clave para sostener la ventaja en los momentos decisivos.

También fue determinante el aporte de Michael Smith, quien sumó 16 unidades y volvió a ser una de las principales armas ofensivas del conjunto local.

Boca construyó su victoria a partir de la intensidad defensiva y una alta efectividad en ataque, logrando controlar a un rival que llegaba con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la clasificación.

Quimsa no pudo liquidar la historia

Del lado visitante, Quimsa volvió a mostrar argumentos para pelear el partido hasta el final. Robinson fue el máximo anotador del encuentro para el equipo santiagueño con 20 puntos, aunque su producción no alcanzó para frenar la recuperación de Boca.

El conjunto dirigido por Leandro Ramella tuvo momentos de dominio, pero encontró una respuesta constante del local, que aprovechó el respaldo de su público para sostener el ritmo durante los 40 minutos.

Con este resultado, la serie quedó 2-1 a favor de Quimsa, aunque Boca logró cambiar el impulso anímico de la semifinal y volver a instalar la incertidumbre de cara a los próximos encuentros.

La Bombonerita celebró una victoria que mantiene vivo el sueño del Xeneize, que ahora buscará igualar la serie y trasladar toda la presión nuevamente al conjunto santiagueño.