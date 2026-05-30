PSG y Arsenal van por la gloria europea en Budapest

El conjunto francés buscará defender la corona conseguida en la temporada pasada, mientras que los ingleses intentarán conquistar por primera vez la UEFA Champions League.

La UEFA Champions League tendrá este sábado un nuevo campeón o la confirmación de un reinado. En el imponente Puskas Arena de Budapest, Hungría, el Paris Saint-Germain y el Arsenal se enfrentarán desde las 13 (hora argentina) en la gran final del torneo de clubes más importante de Europa.

El encuentro será transmitido por Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium, con arbitraje del alemán Daniel Siebert y la asistencia de su compatriota Bastian Dankert desde el VAR.

PSG quiere ratificar su dominio continental

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega a la definición como el principal candidato. No solo es el vigente campeón de Europa, sino que además volvió a mostrar un nivel sobresaliente durante toda la competencia.

La temporada pasada logró conquistar su primera Champions League con una contundente goleada en la final frente al Inter de Milán, iniciando una nueva era dorada para el club parisino.

En la presente edición volvió a exhibir su poderío, aunque debió exigirse al máximo en las semifinales ante Bayern Múnich. En una de las series más atractivas del torneo, el PSG avanzó tras imponerse con un global de 6-5.

Con figuras consolidadas y un proyecto deportivo que parece haber encontrado estabilidad, los franceses buscarán convertirse en uno de los pocos equipos capaces de defender exitosamente el título europeo.

Arsenal va por una conquista histórica

Del otro lado estará un Arsenal que atraviesa una de las mejores temporadas de su historia reciente.

El equipo londinense consiguió romper una sequía de 22 años sin títulos de Premier League y ahora intentará completar una campaña inolvidable con la obtención de la Champions League.

Para los "Gunners" será una oportunidad única de levantar por primera vez el trofeo más prestigioso del continente. Hasta aquí, su única presencia en una final europea fue en 2006, cuando cayó por 2-1 frente al Barcelona.

Ahora, dos décadas después de aquella frustración, el conjunto inglés vuelve a tener la posibilidad de alcanzar la cima de Europa.

Con estilos diferentes pero una misma ambición, PSG y Arsenal protagonizarán una final que promete emociones fuertes y que definirá quién se quedará con la corona continental en la temporada 2025/26.

Probables formaciones del PSG y Arsenal

PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Hora: 13.

Árbitro: Daniel Siebert (Ale).

VAR: Bastian Dankert (Ale).

Estadio: Puskas Arena (Hungría).

TV: Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.