El Quillá festejó ante La Casita en otro adelanto del Apertura Polaca Burtovoy

En el predio Nery Pumpido, Náutico El Quillá venció con claridad a Deportivo Santa Rosa y sigue sumando en la tabla del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy

La Liga Santafesina de Fútbol tendrá en la presente jornada de sábado la continuidad de la undécima fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy. Luego de los tres adelantos disputados entre semana, por la participación de los elencos de San Justo en Copa Santa Fe, en la noche del viernes se concretó otro encuentro en el predio Nery Pumpido y que resultó victoria de Náutico El Quillá sobre Deportivo Santa Rosa por 3 a 1 . En la presente jornada hay tres encuentros que acaparan la atención. El puntero La Perla del Oeste recibe a Las Flores, La Salle Jobson visita a Academia Cabrera y Colón mide fuerzas con Cosmos en la autopista.

En otro cotejo adelantado correspondiente a la fecha 11 del Apertura de Primera A, en el predio Nery Pumpido, Náutico El Quillá venció por 3 a 1 a Deportivo Santa Rosa bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. El cotejo comenzó con casi minutos de demora ya que hubo un corte de luz en la zona. Incluso, el partido de la división reserva, que iba ganando El Quillá por 3 a 0, se suspendió a los 2 minutos del segundo tiempo por falta de energía eléctrica en todo el predio, aparentemente tras haber saltado un transformador.

Para el Tiburón los goles los convirtieron el Chino Puig, el Mono Bernia y Mizzio Ulla. El partido se jugó en la cancha Pedro Pasculli del Predio de la Liga Santafesina. Con este resultado el equipo de Patita Mazzoni estira a 4 partidos la racha sin perder, con 3 victorias (las últimas 3 de visitantes) y 1 empate. El descuento para la Casita lo consiguió Nahir Cáceres.

El conjunto conducido por Osmar Martínez sumó la octava derrota en la competición, aún faltando resolver lo que sucederá con el partido con Nacional válido por la décima fecha en el cual perdía por 1 a 0 y fue suspendido por agresión a los árbitros, comienza a tener problemas en el promedio del descenso, máxime teniendo en cuenta que es su primer año en la máxima categoría.

En la próxima fecha, el sábado 6 de junio, Náutico El Quillá será anfitrión de Independiente de Santo Tomé y se disputará en cancha de Ciclón Racing en el barrio de Guadalupe, mientras que Deportivo Santa Rosa recibirá la visita de Newell´s de barrio Roma.

image En la continuidad de la fecha 11, El Quillá superó a La Casita por 3 a 1.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste, Sanjustino y Colón de San Justo 26; Colón de Santa Fe 19, La Salle Jobson 18; Sportivo Guadalupe 17, Unión 15; Náutico El Quillá, Juventud Unida, Universidad y Ciclón Racing 14; Nobleza 13; Gimnasia y Esgrima 12; Academia Cabrera e Independiente 11; Ciclón Norte, Las Flores II y Nacional 10; Ateneo Inmaculada 9; Newell´s 8, Cosmos 7 y Deportivo Santa Rosa 6.

En la presente jornada de sábado, desde las 15.30, se jugarán los siguientes cotejos: Independiente con Universidad del Litoral (Nicolás Mottier), Sportivo Guadalupe con Juventud Unida (Gastón Freyre), Newell´s con Ciclón Norte (Juan Bonnin), Ateneo Inmaculada con Nacional (Ángel Cristoforato), Nobleza de Recreo con Ciclón Racing (Rubén Fernández), Academia Cabrera con La Salle Jobson (Joaquín Urbani), La Perla del Oeste con Las Flores II (Ariel Correa) y Colón de Santa Fe con Cosmos FC (Maximiliano Moya).

Resultados fecha 11° Apertura José Luis Burtovoy

Unión 1 (Agustín Benavídez)- Sanjustino 2 (Gael Canteros en contra y Nehemías González)

Gimnasia y Esgrima 0 - Colón de San Justo 1 (Ignacio Mena)

Deportivo Santa Rosa 1 (Nahir Cáceres) - El Quillá 3 (Leandro Puig, Pablo Bernia y Mizzio Ulla).