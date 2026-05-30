Allanamiento en Villa Hipódromo: hallaron drogas, dinero y 19 gallos de riña; buscan al "Burrito"

Tras una investigación de tres semanas en Villa Hipódromo, la PDI desmanteló un punto de venta de drogas

Una investigación de tres semanas llevada adelante con precisión y método por pesquisas de Inteligencia Táctica de la PDI Región I en el barrio Villa Hipódromo permitió desmantelar una presunta red de venta barrial de estupefacientes , secuestrar cocaína , millones de pesos, dólares y poner al descubierto la tenencia de animales destinados a riñas clandestinas .

El punto de partida fue la valentía de una vecina que denunció haber sido golpeada y que su vivienda fue baleada. El punto de llegada fue el desmantelamiento de toda una estructura criminal. El principal investigado es J. D. M. , apodado "Burrito" , quien permanece prófugo y cuenta con un pedido de captura activo ordenado por la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

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La denuncia que disparó la investigación

A comienzos de mayo, una mujer radicó una denuncia en la Comisaría 10ª de Santa Fe. Según relató, un joven conocido en el barrio como "Burrito" se presentó en su domicilio, la golpeó en la cabeza con un arma de fuego y luego efectuó disparos contra la vivienda antes de darse a la fuga.

La fiscalía del MPA tomó intervención en el caso y encomendó su esclarecimiento a la PDI Región I, que a su vez asignó la tarea a pesquisas de Inteligencia Táctica. Lo que siguió fue un trabajo de campo meticuloso que excedió ampliamente el hecho denunciado.

Tres semanas de trabajo territorial

Desde el 8 de mayo, los investigadores comenzaron a recorrer de manera sistemática las calles de Villa Hipódromo. Con discreción y paciencia, fueron construyendo un mapa preciso de movimientos, vínculos y actividades del sospechoso.

Durante esa tarea no solo confirmaron la identidad del agresor, sino que además detectaron una estructura de narcomenudeo que presuntamente era conducida por él y relevaron otros delitos conexos que ampliaron el alcance de la causa.

Una vez reunidos los elementos probatorios necesarios, los pesquisas elevaron las actuaciones a la fiscalía y solicitaron la correspondiente orden de allanamiento.

El allanamiento y la fuga por los techos

El viernes, la investigación llegó a su instancia operativa. Los pesquisas allanaron una vivienda ubicada sobre calle Ángel Casanello al 4100, en barrio Villa Hipódromo.

Al irrumpir en el inmueble, un hombre con las características físicas del sospechoso intentó escapar. Subió por una escalera hacia la planta alta, trepó a los techos de viviendas vecinas y huyó saltando de azotea en azotea mientras llevaba consigo una caja de zapatos.

Los oficiales iniciaron una persecución sin perderlo de vista. En medio de la fuga, el hombre abandonó la caja cerca de la calle J. P. López, aparentemente confiado en que no sería hallada.

Dentro de ella, los investigadores secuestraron dos trozos compactos de cocaína, una balanza digital, una cuchilla, un armador de cigarrillos, una caja de balines para aire comprimido y una munición calibre .22.

Además, en el patio de una de las viviendas por las que pasó durante la huida, los pesquisas hallaron 220.000 pesos en efectivo arrojados al suelo, presuntamente descartados por el fugitivo. J. D. M., alias "Burrito", continúa prófugo y es intensamente buscado.

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La aprehensión y los secuestros en la vivienda

Mientras se desarrollaba la persecución, otro grupo de investigadores continuó con el allanamiento en el interior del inmueble.

Durante el procedimiento fue aprehendida M. V. O., de 32 años, quien se encontraba en el lugar junto a su suegra y sus hijos menores de edad.

Elementos probatorios incriminantes

El resultado del procedimiento fue contundente. Los investigadores secuestraron:

$3.443.740 en efectivo.

en efectivo. 1.700 dólares .

. Nueve teléfonos celulares .

. Una balanza digital .

. Un rifle de aire comprimido .

. 635 gramos de marihuana fraccionados en distintos recipientes.

fraccionados en distintos recipientes. Seis plantas de marihuana y plantines en etapa de floración.

y plantines en etapa de floración. Nueve lámparas utilizadas para cultivo indoor.

utilizadas para cultivo indoor. 19 gallos de riña.

Los animales quedaron bajo resguardo de la Brigada Ecológica.

La causa judicial

La fiscalía del MPA fue informada sobre los resultados del operativo y ordenó que M. V. O. permaneciera privada de su libertad. También dispuso que fuera examinada por Medicina Legal, correctamente identificada y notificada de la causa.

La mujer quedó imputada como presunta partícipe secundaria en la comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, y permanece aprehendida mientras continúa la investigación.

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