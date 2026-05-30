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Chiqui Tapia, muy picante: "Vi a un expresidente festejar el gol de Arabia con un jeque"

El presidente de la AFA dejó una frase cargada de veneno político y futbolero.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 10:14hs
Chiqui Tapia, muy picante: Vi a un expresidente festejar el gol de Arabia con un jeque

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, dejó una frase cargada de veneno político y futbolero al recordar la derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, con un destinatario que no nombró, pero que quedó flotando en el aire.

En una entrevista con Emiliano Coroniti, Tapia aseguró: “Vi a un expresidente… de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque árabe”. La pausa no pareció casual: el dirigente evitó mencionar a alguien pero la descripción encaja con el expresidente de la Nación y de Boca, Mauricio Macri, quien estuvo en Qatar durante aquel partido en su rol vinculado a la FIFA.

La frase fue uno de los pasajes más picantes de la charla, porque Tapia no solo recordó el golpe deportivo más duro que sufrió la Selección de Lionel Scaloni en el Mundial, sino que además lo usó para marcar una diferencia política dentro del fútbol argentino.

Qué dijo Chiqui Tapia sobre la postura de AFA con el formato de torneo

El titular de la AFA también defendió el formato actual de los torneos locales y aseguró que uno de los grandes valores de la Liga Argentina es que “puede salir campeón cualquiera”, a diferencia de Europa, donde, según planteó, los títulos suelen quedar concentrados en los clubes más poderosos.

En medio de las críticas a la organización del fútbol argentino, Tapia ensayó una autocrítica: “Quizás nuestro error fue no comunicar bien”, sostuvo, aunque volvió a respaldar el modelo de competencia y remarcó que la gestión no se mide solo por los debates públicos, sino por el trabajo cotidiano.

“Estos últimos siete meses fueron mi mejor lección de vida”, afirmó Tapia, que cerró con otra definición de gestión: “La mejor gestión es la de cada día”.

Tapia AFA Selección
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