La campaña itinerante de vacunación gratuita que coordinan la Municipalidad y la provincia inmunizó a 4.318 vecinos entre enero y junio de 2026. A través de 82 dispositivos territoriales en espacios públicos estratégicos, se priorizó la cobertura de embarazadas, adultos mayores y personas de riesgo contra enfermedades respiratorias invernales, gripe y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

La descentralización de las políticas de salud pública en la capital provincial arrojó un saldo favorable al cierre de la primera mitad del año. La Municipalidad de Santa Fe presentó el balance del primer semestre de la campaña itinerante de vacunación gratuita #ModoVacuna , un programa ejecutado en conjunto por la gestión municipal local y el Ministerio de Salud de la Provincia, que busca consolidar la prevención directamente en los efectores territoriales y espacios comunitarios.

Según los datos oficiales procesados por los equipos técnicos de la Secretaría de Salud municipal, entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2026, un total de 4.318 vecinos de la ciudad recibieron sus dosis de manera gratuita . La estrategia, que se sostiene de forma ininterrumpida desde su lanzamiento en 2025, tiene como meta pedagógica y sanitaria elevar los niveles de cobertura epidemiológica y facilitar que la población complete los carnets obligatorios sin necesidad de trasladarse a los grandes efectores hospitalarios.

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Fueron 82 operativos para descentralizar el acceso a la salud

Para alcanzar estos indicadores, las cuadrillas sanitarias concretaron un total de 82 dispositivos territoriales distribuidos estratégicamente en plazas, paseos y eventos vecinales de gran afluencia. Esta dinámica netamente itinerante permitió la aplicación efectiva de 7.367 dosis, destinadas prioritariamente a los grupos más vulnerables ante las bajas temperaturas: adultos mayores de 65 años, mujeres gestantes y personas con comorbilidades o factores de riesgo subyacentes.

Uno de los puntos neurálgicos de la campaña sigue siendo la Plaza del Soldado Argentino, elegida por los planificadores logísticos debido a su condición de nodo central del sistema de transporte urbano de colectivos. Para potenciar el impacto de cada jornada, el municipio articula las tareas de promoción con estudiantes de enfermería del Instituto Yapeyú, quienes realizan pasantías operativas dialogando de forma directa con los peatones y concientizando sobre la importancia de la inmunización estacional.

El programa busca romper las barreras de accesibilidad para aquellos ciudadanos que, por cuestiones de movilidad o extensiones de la jornada laboral, ven dificultado su acercamiento a los centros de salud tradicionales.

Blindaje invernal y enfoque en la salud perinatal

De cara a la temporada invernal y la alta demanda por infecciones respiratorias agudas, los puestos sanitarios focalizaron la campaña en el blindaje contra la gripe y la neumonía. Sin embargo, el esquema incorporó herramientas de vanguardia para la protección de los recién nacidos:

Virus Sincicial Respiratorio (VSR): se aplicó activamente a mujeres gestantes ubicadas entre las semanas 32 y 36 de embarazo, garantizando la transferencia de anticuerpos al lactante para prevenir cuadros graves de bronquiolitis durante sus primeros meses de vida.

Triple Bacteriana (DPT y DTPa): suministrada a partir de la semana 20 de gestación, proporcionando cobertura intrauterina temprana contra enfermedades críticas como la difteria, el tétanos y la tos convulsa (coqueluche).

Desde el área de Salud municipal ratificaron que, además de las aplicaciones específicas de la temporada invernal, las parteras y enfermeros de los andenes y gazebos oficiales aprovechan cada consulta voluntaria para fiscalizar el estado general de las libretas sanitarias, completando esquemas y garantizando que el derecho a la salud pública se consolide con equidad en cada punto de la ciudad.