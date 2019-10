Atlético Tucumán le dio un duro golpe a Banfield en el sur

Atlético Tucumán alcanzó el triunfo sobre el final ante Banfield por 2 a 1, en el estadio Florencio Sola, por la décima fecha de la Superliga.

Leandro Díaz (11m, PT) abrió la cuenta para el "Decano" y la cerró Fabián Monzón (43m, ST). El 'Taladro' descontó por el gol en contra de Marcelo Ortíz (29m, PT).

En un encuentro que se preveía con un juego cerrado por las características cautelosas de ambos técnicos y con planteos similares (4-4-2), los conducidos por Ricardo Zielinski supieron madrugar a los de Julio Falcioni.

Como en los anteriores tres partidos al hilo de local, a Banfield le convirtieron en los primeros minutos de juego. Esta vez fue a los 11 minutos, cuando Díaz convirtió al aprovechar una serie de errores en la defensa del Taladro, sumados a una débil respuesta del arquero Esteban Conde.

Además, el ex delantero de Lanús le marcó su tercer gol a Banfield en otros tantos partidos que lo enfrentó y señaló el primer gol de visitante para el 'Decano' en lo que va del torneo de la Superliga.

Con la apertura del marcador se pudo abrir el juego, por la reacción de los locales que llegaron a la igualdad por el gol en contra de Ortiz (29 min), en desafortunada acción ante un remate de Agustín Urzi, que había ingresado por Martín Moya, quien sufrió una lesión muscular (19 min).

Por la necesidad de sumar los tres puntos por parte de los dos conjuntos, el desarrollo se mantuvo intenso y entretenido en la etapa complementaria.

Aunque los "albiverdes" tuvieron más chances para llegar al gol, sufrieron por su llamativa ineficacia para definir y los "albicelestes" fueron oportunos para encontrar el gol de la victoria cerca del final con el tiro libre ejecutado por Monzón, dándole a los tucumanos su primer éxito de visitante en el certamen y dejando a Banfield muy comprometido con el descenso, que sumó su cuarta derrota consecutiva de local.

En la próxima fecha, la undécima de la Superliga, Banfield visitará a Racing, en el 'Cilindro' de Avellaneda, el miércoles 30 a las 21.10, y Atlético Tucumán recibirá a Patronato en el estadio José Fierro, el martes 29 a las 19.10.

= Síntesis =

Banfield: Esteban Conde; Luciano Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli y Sebastián Dubarbier; Juan Alvarez, Jorge Rodríguez, Sergio Vittor y Matías Moya; Julián Carranza y Junior Arias. DT: Julio Falcioni.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez: Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Luciano Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y José Luis Fernández; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 11m, Díaz (AT) y 29m, Ortíz (AT), en contra de su valla.

Gol en el segundo tiempo: 44m. Monzón (AT).

Cambio en el primer tiempo: 19m, Agustín Urzi por Moya.

Cambios en el segundo tiempo: 19m, Lucas Melano por Rojas (AT); 25m, Agustín Fontana Arias (B); 28m, Augusto Lotti por Fernández (AT); 32m, Gonzalo Castellani por Acosta (AT) y 43m, Alexis Maldonado por Carranza (B).

Incidencia: A los 42m, ST, fue expulsado Lollo (B) por doble amonestación.

Amonestados: Arias y Urzi (B). Erbes, Rojas y Bianchi(AT).

Arbitro: Pablo Echavarrría.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).