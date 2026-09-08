Lamine Yamal fue contundente sobre el Balón de Oro: "No necesito hacer campaña para ganarlo"

Lamine Yamal habló sobre sus chances de quedarse con el premio, destacó su temporada y aseguró que confía en el reconocimiento de su rendimiento.

Lamine Yamal habló sobre sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro y dejó una postura clara: no pretende realizar una campaña para conseguirlo. El delantero del Barcelona, incluido entre los 30 candidatos al premio, aseguró estar satisfecho con el nivel que mostró durante la temporada y confió en que su rendimiento fue suficiente para ser tenido en cuenta por los votantes.

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Yamal confía en su temporada para quedarse con el premio

El atacante español fue incluido en la lista de 30 futbolistas que competirán por el Balón de Oro, distinción que entrega la revista France Football al mejor jugador de la temporada.

Durante una conferencia de prensa previa al debut del Barcelona en la Champions League ante Feyenoord, Yamal se refirió a sus posibilidades de obtener por primera vez el prestigioso reconocimiento.

El futbolista de 19 años aseguró que terminó la temporada conforme con su rendimiento y evitó mostrarse preocupado por convencer a los demás. Según explicó, no necesita salir a buscar apoyo públicamente porque considera que sus actuaciones hablaron por sí solas.

“No necesito hacer campaña para ganar el Balón de Oro”, manifestó Yamal, quien agregó que está “muy contento” con lo realizado durante el año y que confía en que “todos lo vieron”.

El español también destacó los logros conseguidos con su selección y el Barcelona, entre ellos el Mundial y LaLiga. Además, fue nominado al premio Kopa, que reconoce al mejor futbolista Sub 21 del mundo.

En la nómina también aparecen sus compañeros Pau Cubarsí y Rodri Hernández, además de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre otras grandes figuras del fútbol internacional.

La opinión de Yamal sobre el fútbol actual y sus rivales

Durante la conferencia, Yamal también se refirió a la evolución del fútbol europeo y a la importancia que tiene actualmente la presión sobre el rival.

El delantero tomó como referencia al Paris Saint-Germain, vigente bicampeón de la Champions League, y destacó que el conjunto francés se caracteriza por ejercer presión con todos sus futbolistas.

“En el fútbol actual, si no presionas, te ganan todos los equipos”, sostuvo el jugador del Barcelona. A su vez, reconoció que en algunas ocasiones puede desconcentrarse, aunque aseguró que rápidamente intenta recuperar su posición y volver a presionar junto a sus compañeros.

Yamal también respondió con ironía al ser consultado por el presente del Real Madrid y señaló que si el conjunto madrileño lleva dos años sin conquistar títulos, “será su problema”.

Por último, se refirió a Ousmane Dembélé y a la decisión del francés de no incluirlo entre sus candidatos al Balón de Oro. Aunque reconoció que mantiene una buena relación con el delantero, lanzó una particular reflexión.

“Es amigo de Mbappé, ¿no? La verdad es que no me importa. Cada vez que nos enfrentamos hice algo que les hizo no quererme, y eso es normal”, concluyó.