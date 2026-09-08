Juegos Suramericanos: el gobernador Pullaro recorrió obras en seis clubes de la ciudad

El gobernador Pullaro visitó las instituciones deportivas de la ciudad de Santa Fe que fueron remodeladas en infraestructura para los Juegos organizados por la Odesur

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió las obras realizadas con aportes de la Provincia en otros seis clubes de la ciudad de Santa Fe. “Estos Juegos serán los mejores que se hayan organizado en una sede”, afirmó.

Antes de la inauguración, Pullaro recorrió las obras ejecutadas con aportes del Gobierno Provincial en el Club de Niños Manuel Belgrano, Yacht Club Santa Fe, Regatas, Azopardo, Náutico Sur y El Quillá. Las intervenciones incluyeron infraestructura náutica, mejoras de accesibilidad y servicios, y la recuperación de espacios deportivos que quedarán como legado para las instituciones.

La recorrida del gobernador comenzó en el Club de Niños Manuel Belgrano, donde se construyó una rampa, se realizó el cerramiento de la institución y se ejecutaron trabajos de modernización eléctrica. Luego, en el Yacht Club Santa Fe, se renovaron las dársenas, se instalaron servicios básicos y se realizaron mejoras de accesibilidad.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó que las intervenciones en los seis clubes forman parte de los Juegos Suramericanos y, al mismo tiempo, constituyen un legado para las instituciones. “Las obras de infraestructura permitirán encarar cada una de las disciplinas y deportes, pero también quedarán para la comunidad”, señaló.

En ese sentido, puso el foco en el papel de las entidades y de quienes las integran: “Acompañamos a los directivos, pero también a la comunidad de cada uno de los clubes, porque son parte del legado y quienes lo generarán para los santafesinos y los argentinos”.

Las obras realizadas

En el Club de Regatas Santa Fe se restauró la rampa principal y se pusieron en valor la sala de botes y la explanada de transición. También se mejoraron los baños del salón social y se recuperó el frente costero. En el Club Náutico Azopardo se realizaron mejoras en la Caleta Norte para facilitar el acceso desde el río de embarcaciones deportivas, además del cerramiento y techado del salón de usos múltiples.

En Náutico Sur, los trabajos incluyeron la puesta en valor de la rampa de acceso a la caleta, infraestructura de apoyo, instalaciones eléctricas, sanitarios, marinas para embarque y desembarque, y mejoras de seguridad.

Finalmente, en El Quillá se construyeron una bajada de lanchas, vestuarios bajo la tribuna de la cancha de hockey y dos pasarelas metálicas con pivote vertical.