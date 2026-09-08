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Platense cayó ante Fluminense por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores

En el estadio Maracaná, el Calamar perdió 2-0 y el próximo martes será local buscando revertir la serie y poder meterse en semifinales

8 de septiembre 2026 · 22:21hs
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Platense perdió con Fluminense en el Maracaná.

Platense perdió con Fluminense en el Maracaná.

Platense padeció la diferencia de jerarquía durante toda la primera parte y apenas tuvo algunos acercamientos en la segunda en un partido pobre en el que cayó por 2-0 ante Fluminense de Brasil por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Platense tendrá que revertir la serie

Los goleadores de un partido disputado en el mítico estadio Maracaná fueron el mediocampista Nonato y el delantero Hulk, a los 20 y 30 minutos del primer tiempo.

Con la caída, el “Calamar” queda obligado a tener un partido histórico el próximo martes 15 de septiembre desde las 19:00, cuando dispute el encuentro de vuelta en el estadio Ciudad de Vicente López.

En una primera parte pareja, en la que no hubo gran cantidad de jugadas de peligro, el conjunto local se aprovechó de los desacoples defensivos del equipo argentino y, con dos golpes certeros, marcó la diferencia con la que terminaría el partido.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 18 minutos, con un remate lejano del delantero Nicolás Retamar, que salió bajo y fue contenido fácilmente por el arquero Fábio.

Fluminense abrió el partido a los 20 minutos de la primera parte, con una pelota larga que dejó mano a mano al mediocampista Nonato, que se aprovechó de un mal posicionamiento defensivo del equipo argentino y encaró al arquero Juan Pablo Cozzani, con un remate que pasó entre sus piernas para el 1-0.

En 30 minutos de la primera parte, el destacado delantero Hulk se desmarcó a la espalda del segundo marcador central y tuvo tiempo para controlar dentro del área, mirar al guardameta rival y colocar una definición baja para ampliar el marcador.

Durante la segunda parte Fluminense no se preocupó por generar peligro en el arco rival y comenzó a entregarle la pelota al equipo del entrenador Martín Palermo, que fijó a la cabeza del delantero Bruno Sepúlveda como un objetivo para intentar descontar, aunque no lo consiguió.

El complemento no tuvo llegadas de peligro hasta los 13 minutos, con un centro atrás desde la izquierda para Bruno Sepúlveda, que no pudo definir con comodidad y le entregó la pelota en las manos al arquero rival.

Sepúlveda desperdició una nueva llegada clara cuando iban 27 minutos de la segunda mitad, al recibir un centro flotado desde la izquierda, pero su error en el gesto del cabezazo, por lo que la pelota siguió su camino hasta perderse por el fondo de la cancha.

A los 30 minutos, un tiro de esquina al segundo palo habilitó nuevamente a Bruno Sepúlveda, cuyo cabezazo se fue apenas ancho por el poste izquierdo de Fábio.

El local no llegó al arco rival hasta los 45 minutos, cuando volvió a aprovecharse de una defensa adelantada y pudo poner a correr al delantero Germán Cano por el costado izquierdo, aunque el argentino no pudo superar el achique del arquero Juan Pablo Cozzani.

Platense Fluminense Copa Libertadores
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