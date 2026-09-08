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Juegos Suramericanos: se inauguraron las renovadas canchas de la Asociación Santafesina de Hockey

Con la presencia del gobernador Pullaro y el intendente Poletti en el polo deportivo del sur de la capital provincial se habilitó la cancha principal que albergará las competencias femenina y masculina, mientras que la segunda funcionará como espacio auxiliar

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 21:54hs
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La Asociación Santafesina de Hockey cuenta con una cancha de primer nivel para el desarrollo de los Juegos Suramericanos.

La Asociación Santafesina de Hockey cuenta con una cancha de primer nivel para el desarrollo de los Juegos Suramericanos.

A cuatro días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este martes las obras realizadas en las dos canchas de la Asociación Santafesina de Hockey. La principal, homologada para competencias internacionales, será escenario de los torneos femenino y masculino; la segunda funcionará como espacio auxiliar para las actividades previas a los encuentros.

Pullaro estuvo presente en la inauguración

Durante la actividad, el gobernador destacó la dimensión del acontecimiento deportivo: “Es el evento deportivo más importante que se celebrará este año en toda Latinoamérica. No lo hizo solamente el Gobierno de la Provincia, sino también las instituciones que se comprometieron con el fomento de la cultura del deporte. Estos Juegos serán los mejores que se hayan organizado en una sede y eso es gracias a la unión de todos los santafesinos”.

Sobre la infraestructura que dejará la competencia, Pullaro expresó su deseo de que “en unos años recordemos este momento como el punto de inflexión entre el pasado y el futuro de la provincia de Santa Fe”.

Dos canchas renovadas para el hockey

Las obras en la Asociación Santafesina de Hockey permitieron renovar la cancha principal, homologada para encuentros internacionales, e incorporar una segunda cancha que funcionará como espacio auxiliar durante la competencia.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, valoró “el trabajo en equipo con las instituciones” y destacó “la lucha que ganamos junto a los dirigentes para que el hockey suramericano se juegue en la ciudad de Santa Fe”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Santafesina de Hockey, Patricio López, recordó que, cuando asumieron la conducción de la entidad hace diez años, se comprometieron a evitar que las nuevas generaciones atravesaran las dificultades de infraestructura que habían tenido ellos. “Somos la única institución del país, a nivel asociativo, que cuenta con dos canchas de agua. Para nosotros es una satisfacción enorme”, señaló.

El jugador Gonzalo Trinchieri recordó que comenzó a practicar hockey sobre otra superficie y que, al enfrentar a equipos de otras ciudades en torneos regionales, partían en desventaja. “Hoy disfrutamos de dos canchas en un mismo complejo y somos pocos en el país los que tenemos esta posibilidad. Sigamos trabajando para impulsar el hockey: los Juegos Suramericanos son una oportunidad única”, afirmó.

Como parte de la jornada se realizó un encuentro de categorías infantiles y, tras la inauguración, se disputó un partido entre el seleccionado femenino sub-19 y un combinado de jugadoras mayores.

Juegos Suramericanos Asociación Santafesina de Hockey canchas
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