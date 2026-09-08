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Conflicto salarial en el transporte: UTA Santa Fe lanzó asambleas e interrumpe la normalidad de los servicios

La seccional local rechazó la propuesta formulada por las cámaras empresarias Fatap al considerarla insuficiente. Las medidas de protesta comenzarán este miércoles en las líneas urbanas e interurbanas.

8 de septiembre 2026 · 21:38hs
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Conflicto salarial en el transporte: UTA Santa Fe lanzó asambleas e interrumpe la normalidad de los servicios

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Conflicto salarial en el transporte: UTA Santa Fe lanzó asambleas e interrumpe la normalidad de los servicios

El servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe y la región volverá a verse resentido a partir de este miércoles. La Junta Ejecutiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe confirmó el inicio de un plan de lucha mediante la realización de asambleas informativas en punta de línea y de los sectores urbano e interurbano, tras el fracaso de la reunión paritaria mantenida con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Según explicaron desde la entidad gremial, las pautas salariales ofrecidas por el sector empresarial no responden a las pautas del acuerdo homologado a nivel nacional ni se equiparan con los índices de inflación actuales. Desde el sindicato insistieron en que es indispensable "el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional" para garantizar el poder adquisitivo de los choferes de corta y media distancia.

LEER MÁS: Conflicto en puerta: UTA Santa Fe se declaró en alerta por salarios y reclama el mismo aumento acordado para los choferes del AMBA

Si bien la UTA confirmó que las medidas arrancarán durante la jornada del miércoles, los horarios específicos y la modalidad de las interrupciones del servicio serán precisados en las próximas horas. No se descarta que la modalidad de asambleas por turno derive en resentimientos severos del diagrama habitual de frecuencias en los horarios pico.

"La oferta presentada por las cámaras no se condice con la realidad económica que atraviesan los trabajadores. La defensa del salario y de nuestros derechos continúa". indicaron a UNO desde UTA Santa Fe.

Ejes centrales del conflicto del transporte en Santa Fe

El escenario de tensión gremial e incertidumbre para los usuarios contempla las siguientes claves:

Estatus de la negociación: Fracaso en las paritarias entre UTA y las empresas nucleadas en Fatap.

Causa del reclamo: Exigencia de homologación e igualación con la escala salarial acordada para el AMBA a nivel nacional.

Alcance de la medida: Asambleas informativas en los servicios de transporte urbano e interurbano de la región.

Impacto en el servicio: Posibles demoras, lazos de espera extendidos y cancelación temporal de recorridos en horarios a definir.

Definiciones imminentes: Definición del esquema operativo de las asambleas por parte de la cúpula sindical santafesina.

UTA Santa Fe colectivos conflicto transporte
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