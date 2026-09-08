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Unión es el equipo más goleador de Argentina

Unión atraviesa un gran momento ofensivo, acumula 39 conquistas en 24 encuentros y tiene a Tarragona como su máximo referente.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 16:06hs
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Unión es el equipo más goleador de Argentina

Unión volvió a ratificar su enorme capacidad ofensiva y se convirtió en el equipo con mayor cantidad de goles en el fútbol argentino. El conjunto santafesino alcanzó las 39 conquistas en 24 presentaciones y atraviesa una racha positiva, con diez tantos en sus últimos tres compromisos. Una parte fundamental de esa producción lleva la firma de Cristian Tarragona, autor de 16 goles durante este año.

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Una ofensiva que no pierde efectividad

La llegada de nuevos futbolistas y las modificaciones que atravesó el plantel no alteraron una de las principales virtudes del equipo de Leonardo Madelón: su facilidad para encontrar el arco contrario.

Desde el comienzo de la temporada, el Tate consiguió sostener una producción ofensiva superior a la de sus principales competidores. El dato más contundente aparece al observar las estadísticas generales: Unión lleva 39 goles en 24 partidos.

El equipo santafesino también viene de protagonizar un cierre de fechas particularmente productivo. Ante Aldosivi, Sarmiento e Instituto consiguió marcar diez goles, una cifra que le permitió quedar en lo más alto de la tabla de equipos más efectivos del campeonato.

Su perseguidor inmediato es Independiente Rivadavia de Mendoza, que acumula 38 tantos. Más atrás aparecen Boca, Gimnasia de La Plata e Independiente, todos con 31.

Dentro de esa estadística sobresale Tarragona. El delantero de 35 años convirtió 16 veces en 2026 y ya suma 21 goles en 47 encuentros desde que llegó a Unión. De esta manera, participó directamente en una porción enorme de las conquistas que consiguió el equipo durante la temporada.

Unión goleador Argentina Cristian Tarragona
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