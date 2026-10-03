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Atlético Tucumán y Barracas Central, en un choque clave en busca de la clasificación

Atlético Tucumán recibe a Barracas Central, desde las 17, en el estadio Monumental José Fierro, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

3 de octubre 2026 · 09:18hs
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Atlético Tucumán y Barracas Central, en un choque clave en busca de la clasificación

Atlético Tucumán recibe a Barracas Central este sábado, desde las 17, en el estadio Monumental José Fierro, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

El Decano llega con 13 puntos y buscará volver al triunfo luego de la derrota por 1-0 ante Aldosivi, resultado que le impidió acercarse a los primeros puestos de la zona. El conjunto tucumano, que viene de sumar dos caídas al hilo en el torneo doméstico, se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Platense, que viene de eliminar a Estudiantes.

Por su parte, Barracas Central suma 12 unidades y también intentará recuperarse después de caer 1-0 frente a Independiente Rivadavia en su última presentación. El conjunto dirigido por Damián Ayude acumula tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en el Clausura, por lo que necesita sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

Probables formaciones de Atlético Tucumán y Barracas Central

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Hora: 17:00.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

TV: ESPN Premium.

Atlético Tucumán Barracas Central Clausura
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