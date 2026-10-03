Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto, confiado pese a que largará desde el fondo en Sepang: "Se puede remontar"

El argentino Franco Colapinto se mostró esperanzado pese a que largará desde el fondo en el Gran Premio de Bahréin de F1

3 de octubre 2026 · 09:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colapinto, confiado pese a que largará desde el fondo en Sepang: Se puede remontar

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró esperanzado pese a que largará desde el fondo en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y aseguró que “se puede remontar”.

Colapinto terminó decimoquinto en la clasificación, pero comenzará en el vigésimo primer lugar debido a que arrastra dos sanciones. Una de ellas por el choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán y otra por cambiar el motor de combustión interna.

• LEER MÁS: Colapinto clasificó decimoquinto en Bahréin, pero igual largará penúltimo por las sanciones

Sin embargo, el argentino confesó que tiene la ilusión de poder remontar porque el Circuito Internacional de Sepang (el GP de Bahréin se corre en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente) “es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un sobrepaso”.

Colapinto, esperanzado en Bahréin

Continuó: “Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera. Intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”.

En este sentido, explicó que “lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo de todo para elegir… Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y maximizar el rendimiento del auto”.

Por otra parte, destacó lo hecho en la práctica libre 3, donde finalizó noveno: “La FP3 fue muy buena. Ahí estuvimos bastante fuertes, aunque después en qualy el auto se sintió un poco peor”.

En lo que respecta a lo que será la pelea por el triunfo, la pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien será escoltado por el británico Lewis Hamilton (Ferrari). A su vez, en la segunda fila comenzarán el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del GP de Bahréin está programada para este domingo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina).

Colapinto Bahréin Fórmula 1
Noticias relacionadas
colapinto y la polemica con norris: un error simple con consecuencias grandes

Colapinto y la polémica con Norris: "Un error simple con consecuencias grandes"

Gasly dejó en el pasado el incidente con Colapinto.

Gasly dejó atrás el incidente con Colapinto: "Ya está todo bien entre nosotros"

Norris reveló detalles de la charla con Colapinto.

Lando Norris reveló la intimidad de su charla con Franco Colapinto

Franco Colapinto le respondió a Lando Norris.

Franco Colapinto le respondió a Lando Norris y se quejó de los ataques en redes

Lo último

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Dólares, brujería, un soplón y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Dólares, brujería, un "soplón" y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Último Momento
Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Dólares, brujería, un soplón y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Dólares, brujería, un "soplón" y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

Ovación
Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso previo a la despedida de Messi

La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso previo a la despedida de Messi

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Palacios, duro con el presente de Unión: Nos falta mucha jerarquía para competir

Palacios, duro con el presente de Unión: "Nos falta mucha jerarquía para competir"

Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley

Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia