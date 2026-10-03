El único puntero e invicto, Alianza de Santo Tomé, que tiene el segundo Promocional del año, tendrá un duro examen ante uno de sus escoltas, Kimberley. A continuación, toda la programación.
Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley
El único puntero e invicto, Alianza de Santo Tomé, que tiene el segundo Promocional, tendrá un duro examen ante uno de sus escoltas, Kimberley, por la fecha 9
Por Ovación
3 de octubre 2026 · 09:27hs
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 9 - DOMINGO 4 DE OCTUBRE
18.00 Unión y Progreso B vs. Central Rincón
20.00 Alianza (ST) vs. Kimberley
20.00 Atlético Franck A vs. Regatas (SF)
20.00 Unión y Progreso A vs. Colón (SF)
20.00 Alumni (LP) vs. Colón (SJ)
20.00 Santa Rosa vs. Atlético Franck B
TABLA DE POSICIONES
Alianza 16 (8-0); Colón (SF), Unión y Progreso A, Kimberley y Atlético Franck A 14 (6-2); Unión y Progreso B 13 (4-4); Regatas (SF) 12 (3-5); Colón (SJ), Santa Rosa y Alumni 10 (2-6); Central Rincón 9 (1-7); Atlético Franck B 8 (0-8)