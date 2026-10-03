Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley

El único puntero e invicto, Alianza de Santo Tomé, que tiene el segundo Promocional, tendrá un duro examen ante uno de sus escoltas, Kimberley, por la fecha 9

El único puntero e invicto, Alianza de Santo Tomé, que tiene el segundo Promocional del año, tendrá un duro examen ante uno de sus escoltas, Kimberley. A continuación, toda la programación.