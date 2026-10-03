Newell's tendrá una prueba compleja ante Lanús en busca de los playoffs

Newell's y Lanús jugarán, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura

Newell's y Lanús juegan este sábado, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura . El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.

La Lepra llega al encuentro después de conseguir un importante triunfo por 1-0 ante Platense, resultado que le permitió alcanzar los 16 puntos y ubicarse entre los puestos de clasificación a los playoffs. El conjunto rosarino acumula cuatro victorias, cuatro empates y dos caídas en el certamen y, además, mantiene un invicto de seis partidos sin conocer la derrota.

Por su parte, el Granate también viene de ganar, ya que derrotó 2-1 a Estudiantes en su última presentación. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino suma 16 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y cuatro caídas, y buscará sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs.

El encuentro aparece como un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el torneo, ya que una victoria les permitirá asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs y dar un paso importante en la pelea por avanzar a la siguiente instancia del Clausura.

Posibles formaciones de Newell's y Lanús

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi o Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Hora: 17.

TV:TNT Sports Premium.