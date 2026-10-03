Colapinto clasificó decimoquinto en Bahréin, pero igual largará penúltimo por las sanciones

El argentino Franco Colapinto terminó decimoquinto en la clasificación del Gran Premio de Bahréin de F1, pero largará penúltimo debido a las penalizaciones

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimoquinto en la clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 , aunque largará penúltimo debido a las penalizaciones que recibió. Colapinto, que marcha duodécimo, superó la Q1 sin mayores inconvenientes, aunque en la segunda tanda clasificatoria no pudo registrar tiempos.

De todas formas, y tal como lo expresó el argentino este viernes tras las prácticas libres, la clasificación tenía poco sentido para él debido a las penalizaciones que lo iban a hacer caer 15 posiciones para la largada del domingo.

¡FRANCO TUVO TRABAJO EN LA Q2! Colapinto ayudó a Gasly para que Pierre logre meterse en la Q3 y luego tuvo que abortar su vuelta rápida para no correr riesgos. ¡A pensar en la carrera!



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Esto se debe a los cinco puestos de sanción en la grilla que recibió debido al choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán que derivó en un triple abandono, mientras que las otras 10 posiciones fueron por haber cambiado el motor de combustión interna.

El único piloto que largará por detrás suyo será el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien fue sancionado con 30 puestos en la grilla por superar la asignación de componentes de la unidad de potencia.

De esta manera, el argentino tendrá que redondear una actuación casi perfecta en la carrera del domingo, que está programada para las 4 de la madrugada, si quiere sumar puntos.

En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien arrasó con un tiempo de 1:35,130, para sacarle 298 milésimas a su escolta, el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

A su vez, la segunda fila estará integrada por el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), y por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Así largarán en la carrera del GP de Bahréin

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Ferrari)

3- Kimi Antonelli (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- George Russell (Mercedes)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Gabriel Bortoleto (Audi)

11- Liam Lawson (Racing Bulls)

12- Fernando Alonso (Aston Martin)

13- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

14- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

15- Nico Hulkenberg (Audi)

16- Oliver Bearman (Haas)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Alexander Albon (Williams)

19- Valtteri Bottas (Cadillac)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21- Franco Colapinto (Alpine)

22- Arvid Lindblad (Racing Bulls)