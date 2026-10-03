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Colón, con la misión extra de cortar el historial negativo con el arbitraje de Carranza

Colón se prepara para recibir a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 15, sabiendo que tendrá la misión de romper un mal historial con Álvaro Carranza

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 10:17hs
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Colón, con la misión extra de cortar el historial negativo con el arbitraje de Carranza

Hay una estadística que Colón no podrá ignorar antes de salir al campo de juego este sábado, desde las 15, cuando reciba a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional: el historial negativo con el arbitraje de Álvaro Carranza.

• LEER MÁS: Colón va por un triunfo ante Estudiantes (BA) para meter presión en la pelea de arriba

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Carranza?

El Sabalero tiene la misión de volver a ganar en el Brigadier López para meter presión arriba y, de paso, romper la sequía con este juez, que lo controló cuatro veces en el historial y todas fueron derrotas.

La última vez que coincidieron fue durante esta misma temporada en la derrota 2-0 ante Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Ahora la historia vuelve a cruzarlos, pero en un escenario completamente diferente. Colón será local y llega al encuentro con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea de los puestos de arriba. Con la recta final del torneo en marcha, cualquier tropiezo puede significar perder terreno respecto de los equipos que marchan por delante.

• LEER MÁS: El historial entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires

Por eso, más allá de una estadística que hasta ahora resulta contundente, el desafío de Colón pasa por transformar el antecedente en pasado y hacer que el partido del sábado termine de una manera distinta.

Colón Álvaro Carranza historial
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