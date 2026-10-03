Uno Santa Fe | Colón | Colón

El historial entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires

Si bien los antecedentes favorecen al Sabalero, desde que volvieron a verse las caras, el Rojinegro no pudo vencer al Pincha de Caseros

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 10:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón y Estudiantes de Buenos juegan este sábado en el Brigadier López.

IG caestudiantes

Colón y Estudiantes de Buenos juegan este sábado en el Brigadier López.

Este sábado desde las 15, Colón recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, con la obligación de ganar, para seguir peleando por las primeras posiciones de la Zona A.

El historial entre el Sabalero y el Pincha de Caseros

En lo que respecta al historial entre ambos equipos, el Sabalero cuenta con una ventaja a su favor, sin embargo arrastra una racha negativa ante su rival.

Los números indican que Colón y Estudiantes de Buenos Aires se enfrentaron en 19 oportunidades, con ocho victorias para el Sabalero, cinco para el Pincha de Caseros y empataron en cuatro ocasiones.

LEER MÁS: Colón va por un triunfo ante Estudiantes (BA) para meter presión en la pelea de arriba

La última vez que se vieron las caras fue el 16 de mayo, cuando en el estadio Ciudad de Caseros igualaron 1-1. Para Colón anotó Ignacio Lago y para el equipo local lo hizo Facundo Ardiles.

Por su parte, el último enfrentamiento entre ambos equipos en el Brigadier López, se dio el 24 de mayo de 2025 en lo que fue empate 0-0. Así las cosas, Colón arrastra una racha de tres partidos sin ganarle a Estudiantes de Buenos Aires.

Colón Estudiantes historial
Noticias relacionadas
colon se juega sus ultimas cartas en la primera nacional: el camino al reducido y la ilusion del ascenso

Colón se juega sus últimas cartas en la Primera Nacional: el camino al Reducido y la ilusión del ascenso

Iván Delfino cambiaría el sistema táctico y uno de los cambios sería el ingreso de Ignacio Antonio por Darío Sarmiento.

Colón modificaría el esquema y Delfino dispondría de cuatro variantes

Iván Delfino debe decir si juega Olmedo o se inclina por Thaller.

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

El Turco Mohamed habló sobre el presente de Colón.

Turco Mohamed: "Siempre lo llevo a Colón en mi corazón"

Lo último

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Dólares, brujería, un soplón y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Dólares, brujería, un "soplón" y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Último Momento
Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Dólares, brujería, un soplón y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Dólares, brujería, un "soplón" y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

Ovación
Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

Se cumple medio año de la última vez que Unión mantuvo el arco invicto

La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso previo a la despedida de Messi

La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso previo a la despedida de Messi

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Palacios, duro con el presente de Unión: Nos falta mucha jerarquía para competir

Palacios, duro con el presente de Unión: "Nos falta mucha jerarquía para competir"

Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley

Torneo Promocional: Alianza defenderá su invicto en casa contra Kimberley

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia