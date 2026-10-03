El historial entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires

Si bien los antecedentes favorecen al Sabalero, desde que volvieron a verse las caras, el Rojinegro no pudo vencer al Pincha de Caseros

Este sábado desde las 15, Colón recibirá a Estudiantes de Buenos Aires , con la obligación de ganar, para seguir peleando por las primeras posiciones de la Zona A.

En lo que respecta al historial entre ambos equipos, el Sabalero cuenta con una ventaja a su favor, sin embargo arrastra una racha negativa ante su rival.

Los números indican que Colón y Estudiantes de Buenos Aires se enfrentaron en 19 oportunidades, con ocho victorias para el Sabalero, cinco para el Pincha de Caseros y empataron en cuatro ocasiones.

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La última vez que se vieron las caras fue el 16 de mayo, cuando en el estadio Ciudad de Caseros igualaron 1-1. Para Colón anotó Ignacio Lago y para el equipo local lo hizo Facundo Ardiles.

Por su parte, el último enfrentamiento entre ambos equipos en el Brigadier López, se dio el 24 de mayo de 2025 en lo que fue empate 0-0. Así las cosas, Colón arrastra una racha de tres partidos sin ganarle a Estudiantes de Buenos Aires.