Palacios, duro con el presente de Unión: "Nos falta la jerarquía necesaria para competir"

Julián Palacios habló después del 0-2 de Unión ante Boca en La Bombonera, la tercera caída al hilo en el Clausura, y realizó una fuerte autocrítica.

Unión atraviesa su momento más delicado en el Torneo Clausura y, después de la derrota ante Boca en La Bombonera, Julián Palacios decidió poner la cara . El mediocampista, uno de los futbolistas más experimentados del plantel, habló sin vueltas sobre la actualidad del equipo, respaldó a los jugadores más jóvenes y remarcó que la institución necesita dar un salto de calidad.

La caída ante el Xeneize fue la tercera consecutiva para el Tatengue , luego de los traspiés frente a Talleres e Independiente. Sin embargo, Palacios rescató la actitud del equipo y consideró que Unión compitió durante buena parte del encuentro.

“Hasta el primer gol estábamos bien y no dejamos de correr. Eso lo rescato porque es difícil”, sostuvo el volante, quien también lamentó la manera en que se terminó escapando el partido.

Palacios habló de la falta de jerarquía en Unión

El mediocampista fue contundente al referirse a la conformación del plantel y a las diferencias que existen entre Unión y equipos como Boca.

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“Hay muchos chicos nuevos, muchos que están debutando. Venir a jugar a esta cancha es difícil, hasta a uno que está hace tiempo le cuesta”, explicó Palacios. Y agregó: “Yo me hago cargo y pongo la cara por los más chicos, pero también se tienen que hacer cargo los dirigentes. El fútbol argentino es muy difícil y a nosotros nos falta mucha jerarquía”.

En ese sentido, el futbolista volvió a plantear una cuestión que ya había señalado al finalizar el campeonato anterior: la necesidad de que Unión pueda sostener una estructura competitiva y evitar que el plantel pierda piezas importantes.

“Lo vuelvo a confirmar ahora. Ustedes mismos vieron los jugadores que tiene Boca: entra uno, entra otro. Nosotros necesitábamos eso, que no se nos desarme el plantel”, manifestó.

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Palacios también explicó que la llegada de nuevos futbolistas requiere un período de adaptación que, en el fútbol argentino, muchas veces resulta difícil de conseguir.

“Hay que acostumbrarse a los movimientos de un compañero y no es fácil. El fútbol argentino no te da tiempo para trabajarlo”, señaló.

“Me duele por los chicos y sigo con la misma garra”

Uno de los aspectos que más destacó Palacios fue el acompañamiento hacia los juveniles que tuvieron que afrontar un partido de enorme exigencia en La Bombonera.

“Tratamos de hablarles para que estén tranquilos. No es fácil, es duro. Hay que seguir trabajando con calma durante la semana y corregir muchísimo”, expresó.

El mediocampista reconoció además que el presente afecta especialmente al grupo: “El grupo me preocupa. Me duele porque los chicos sufren, yo sufro. Hay muchos chicos que por ahí están solos acá y tratamos de apoyarnos entre nosotros”.

Pese a la racha negativa, Palacios no renuncia al objetivo de meterse en los playoffs del Clausura. “La idea es entrar entre los ocho, como pasó el semestre pasado, cuando llegamos hasta cuartos de final. Pero nos falta esa jerarquía y competir”, afirmó.

Sobre el entrenador y la relación con el plantel, fue claro: “Estamos bien. El entrenador nos da los conceptos y lo que ellos ven desde afuera. Uno trata de volcarlo dentro de la cancha, pero algunas veces los resultados no se dan”.

Su futuro y el interés de Independiente

Palacios también habló de su situación contractual. Su vínculo con Unión vence en diciembre y confirmó que tuvo un llamado desde Independiente durante el último mercado de pases.

“Hasta ahora nadie me ha llamado del club”, contó sobre una posible renovación. Y dejó en claro su compromiso con el Tatengue: “Hasta el 31 de diciembre voy a dejar lo mejor para el club, dar la cara donde sea, en derrotas, victorias, lo que fuese”.

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Respecto del interés de Independiente, confirmó: “Sí, tuve el llamado. Me llamó el entrenador, pero eso quedó en manos de mi representante. La rechazaron acá”.

De todos modos, Palacios aseguró que su foco está puesto en Unión y en revertir el difícil momento deportivo. “Hay que estar tranquilo y seguir enfocado en Unión”, remarcó.

El mediocampista cerró con un mensaje que sintetizó su postura después de la derrota en La Bombonera: “Más que esto no se puede estar. Hay que pisar fuerte, seguir adelante y meterle para adelante”.