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Sanjustino dio el golpe en Esperanza y la cima del Prefederal quedó al rojo vivo

El único que festejó a domicilio fue Sanjustino, que le sacó la diferencia a Alma Juniors. Todo el repaso de marcadores y cómo está la tabla en el Prefederal

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 08:36hs
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Sanjustino dio el golpe en Esperanza y la cima del Prefederal quedó al rojo vivo

La décima fecha del Torneo Prefederal de la Asociación Santafesina dejó una jornada marcada por los festejos locales, aunque hubo una excepción que terminó modificando el panorama de la zona B: Sanjustino venció a Alma Juniors como visitante y se metió en la cima.

El Matador se impuso por 82-70 en el estadio Enzo Scocco y no solamente consiguió una victoria de enorme valor, sino que además se quedó con la diferencia entre ambos equipos en caso de igualdad al cierre de la fase regular. Tomás Pereyra fue determinante con 33 puntos, incluidos cinco triples.

Con este resultado, Sanjustino y Alma Juniors quedaron igualados con 17 puntos y un registro de siete victorias y tres derrotas. La pelea por los primeros lugares de la zona B quedó así completamente abierta.

TORNEO PREFEDERAL - FECHA 10 - VIERNES 2 DE OCTUBRE

CUST A 60 (Mauricio Bigliani 16) - Banco Provincial 59 (Alejo Soria 15)

Rivadavia Juniors 112 (Estanislao Verga 23) - Colón (SF) 68 (Adrián Herrera 28)

Almagro A 86 (Enzo Durigon 23) - Colón (SJ) 73 (Ignacio Frank 15)

República del Oeste 63 (Franco Albizzatti 21) - El Quillá 48 (Iñaki Uriona 12)

Gimnasia 80 (Estanislao Crespi 17) - Unión (SF) 73 (Pablo Spies 24)

Alma Juniors 70 (Nicolás Correnti 14) - Sanjustino 82 (Tomás Pereyra 33)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Almagro A 19 (9-1); Rivadavia 18 (8-2); Banco 16 (6-4); CUST A 14 (4-6); Colón (SJ) 13 (3-7); Colón (SF) 10 (0-10)

ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 17 (7-3); Unión (SF), Gimnasia y República del Oeste 15 (5-5); El Quillá 11 (1-9)

Prefederal Sanjustino Alma
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