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San Lorenzo visita a Defensa y Justicia con la obligación de rescatar un buen resultado

San Lorenzo visitará, desde las 14.45, a Defensa , por la fecha 11 de la Zona A del Clausura, con la obligación de ganar para acercarse a los puestos de los playoffs

3 de octubre 2026 · 08:57hs
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San Lorenzo visita a Defensa y Justicia con la obligación de rescatar un buen resultado

San Lorenzo visitará este sábado a Defensa, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura, con la obligación de ganar para acercarse a los puestos de playoffs. El encuentro, programado para las 14.45, será en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y se verá por ESPN Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina.

San Lorenzo llega a este encuentro en medio de un muy flojo momento, ya que viene de caer 2-0 en condición de local ante Boca por la décima fecha.

Este resultado no solo representó el segundo partido seguido sin triunfos para el Ciclón, sino que extendió su flojo presente debido a que ganó en solo una de sus últimas cinco presentaciones.

De esta manera, los dirigidos por Rubén Darío Insua están décimos en la Zona A con 11 puntos y a cinco unidades de Newell's, que ocupa la octava clasificación y estaría consiguiendo el último boleto para los playoffs.

Defensa y Justicia, por su parte, atraviesa un gran presente y ocupa la tercera posición en la Zona A con 18 puntos, por lo que está a solo cuatro del líder, que es Instituto de Córdoba. El Halcón, que tiene como DT a Julio César Vaccari,sumó 10 puntos en los últimos cinco partidos.

Probables formaciones de Defensa y San Lorenzo

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Julián López; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari.

San Lorenzo: José Devecchi; Emiliano Amor, Danilo Arboleta, Guzmán Corujo; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Farías, Juan Cruz Rattalino, Mahtías de Rittis; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Silvio Trucco

Hora: 14:45. TV: ESPN Premium

San Lorenzo Defensa Clausura
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