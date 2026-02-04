ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

El estadounidense Martin Damm Jr. Número 160 del ranking ATP, eliminó a Roberto Bautista Agut y se consolidó como revelación del ATP Montpellier .

El ATP 250 de Montpellier sigue entregando sorpresas y una de las más resonantes tiene como protagonista a Martin Damm Jr. , quien volvió a mostrar un tenis sólido y efectivo para meterse entre los ocho mejores del certamen tras un triunfo contundente ante un rival de peso.

El tenista estadounidense venció al experimentado Roberto Bautista Agut por 6-1 y 6-3 en apenas 55 minutos de juego. Con un servicio firme y una notable agresividad desde el fondo, Damm Jr. quebró en dos oportunidades por set y no concedió chances de quiebre.

LEER MÁS: El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

La revelación del torneo ATP Montpellier

Proveniente de la qualy, Damm Jr. ya había dado el golpe al eliminar al polaco Hubert Hurkacz (7°) en la primera ronda. Su actuación lo posiciona como la gran sorpresa del torneo francés y lo acerca al Top 140 del ranking ATP.

En los cuartos de final, el estadounidense aguardará por el ganador del cruce entre los italianos Flavio Cobolli (2°) y Luca Nardi. Mientras tanto, la jornada en Montpellier continúa con partidos destacados, entre ellos el del suizo Stan Wawrinka, en su última temporada como profesional.