El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

El tradicional Argentina Open arranca con la qualy y desde el lunes tendrá a varias de las mejores raquetas argentinas frente a su gente.

El tenis vuelve a adueñarse del verano porteño con el inicio de una nueva edición del Argentina Open, el clásico torneo sobre polvo de ladrillo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. La actividad comenzará este sábado con los partidos correspondientes a la clasificación, antes de que el cuadro principal tome forma desde el lunes.

Como es habitual, el certamen contará con una marcada presencia de tenistas argentinos , que buscarán aprovechar la localía para dejar su huella en uno de los eventos más importantes del calendario sudamericano.

Los albicelestes que ilusionan en el Argentina Open

Entre los nombres confirmados en el cuadro principal sobresalen Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry, tres de los jugadores nacionales mejor posicionados en el ranking ATP y con experiencia en instancias decisivas del circuito.

A ellos se suman Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Francisco Comesaña, quienes continúan consolidándose en el máximo nivel y tendrán una buena oportunidad para sumar puntos importantes. Además, Juan Manuel Cerúndolo ingresó al cuadro tras la baja del italiano Lorenzo Musetti, ampliando la representación local.

Un torneo con historia grande

El Argentina Open es una cita histórica dentro del tenis mundial. Su primera edición se disputó en 1968, con el australiano Roy Emerson como campeón inaugural, y desde entonces ha sido escenario de grandes figuras del circuito.

En clave nacional, el nombre que sobresale es el de Guillermo Vilas, máximo ganador del torneo y emblema eterno del tenis argentino. Más cerca en el tiempo, el último festejo local fue el de Facundo Díaz Acosta, quien se consagró campeón en 2024 y se metió en la galería de los recuerdos dorados del certamen.

Con el color de las tribunas, el polvo de ladrillo como sello y una camada argentina en pleno crecimiento, el Argentina Open vuelve a escena prometiendo una semana de alto nivel y emoción asegurada.