Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

El tradicional Argentina Open arranca con la qualy y desde el lunes tendrá a varias de las mejores raquetas argentinas frente a su gente.

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 07:25hs
   

 

 

El tenis vuelve a adueñarse del verano porteño con el inicio de una nueva edición del Argentina Open, el clásico torneo sobre polvo de ladrillo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. La actividad comenzará este sábado con los partidos correspondientes a la clasificación, antes de que el cuadro principal tome forma desde el lunes.

Como es habitual, el certamen contará con una marcada presencia de tenistas argentinos, que buscarán aprovechar la localía para dejar su huella en uno de los eventos más importantes del calendario sudamericano.

Los albicelestes que ilusionan en el Argentina Open

Entre los nombres confirmados en el cuadro principal sobresalen Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry, tres de los jugadores nacionales mejor posicionados en el ranking ATP y con experiencia en instancias decisivas del circuito.

A ellos se suman Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Francisco Comesaña, quienes continúan consolidándose en el máximo nivel y tendrán una buena oportunidad para sumar puntos importantes. Además, Juan Manuel Cerúndolo ingresó al cuadro tras la baja del italiano Lorenzo Musetti, ampliando la representación local.

Un torneo con historia grande

El Argentina Open es una cita histórica dentro del tenis mundial. Su primera edición se disputó en 1968, con el australiano Roy Emerson como campeón inaugural, y desde entonces ha sido escenario de grandes figuras del circuito.

En clave nacional, el nombre que sobresale es el de Guillermo Vilas, máximo ganador del torneo y emblema eterno del tenis argentino. Más cerca en el tiempo, el último festejo local fue el de Facundo Díaz Acosta, quien se consagró campeón en 2024 y se metió en la galería de los recuerdos dorados del certamen.

Con el color de las tribunas, el polvo de ladrillo como sello y una camada argentina en pleno crecimiento, el Argentina Open vuelve a escena prometiendo una semana de alto nivel y emoción asegurada.

Argentina Open Buenos Aires Lawn Tennis Club tenis
Noticias relacionadas
copa argentina: talleres y platense ponen primera ante rivales del ascenso

Copa Argentina: Talleres y Platense ponen primera ante rivales del ascenso

ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del challenger de rosario

Ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del Challenger de Rosario

ilusionante: nadia podoroska afirmo que volveria al tenis en dos meses

Ilusionante: Nadia Podoroska afirmó que volvería al tenis en dos meses

¿messi a newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Lo último

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

Último Momento
Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

Colón pone a prueba su buen momento ante Villa San Martín en Resistencia

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

Copa Argentina: Talleres y Platense ponen primera ante rivales del ascenso

Copa Argentina: Talleres y Platense ponen primera ante rivales del ascenso

Ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del Challenger de Rosario

Ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del Challenger de Rosario

Ovación
Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño