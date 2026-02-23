Autorizaron a Tapia a salir del país para viajes oficiales

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, a salir del país, pese a la restricción en la causa en la que está imputado

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA , Claudio Tapia , a salir del país con destino a Barranquilla, Colombia , y Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado.

La medida quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos y al cumplimiento de otras obligaciones procesales.

Según la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo y no se advirtieron elementos que permitan sostener que la salida del país pueda entorpecer el proceso.

Tapia había solicitado la autorización para participar de actividades oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol, con invitaciones formales y cronograma de vuelos ya presentados ante el tribunal.