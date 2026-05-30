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San Isidro reaccionó a tiempo, aplastó a Lanús y dejó la final igualada

Los Halcones Rojos mostraron su mejor versión, vencieron con autoridad por 90 a 72 al Granate y empataron 1-1 la serie decisiva de la Liga Argentina. Ahora la definición se traslada a Buenos Aires.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 10:33hs
San Isidro reaccionó a tiempo, aplastó a Lanús y dejó la final igualada

San Isidro respondió cuando más lo necesitaba. Después de haber cedido el primer punto de la final, el conjunto de Sebastián Porta exhibió una actuación sólida y contundente para derrotar a Lanús por 90 a 72 en el segundo juego de la serie por el título de la Liga Argentina.

Con un estadio colmado y una producción colectiva de alto nivel, los Halcones Rojos igualaron la serie 1 a 1 y viajarán a Buenos Aires con renovada confianza para afrontar el tercer capítulo de la definición.

Un arranque con personalidad para tomar el control

Desde el salto inicial, San Isidro mostró una imagen muy diferente a la del primer encuentro. Con intensidad defensiva, buenas decisiones ofensivas y una energía constante, el equipo cordobés tomó rápidamente las riendas del partido.

El primer cuarto terminó 23 a 17 para el local, que encontró respuestas en ambos costados de la cancha y comenzó a construir una ventaja que sería clave para el desarrollo del juego.

En el segundo segmento mantuvo el dominio y llegó a sacar 15 puntos de diferencia. Sin embargo, cuando parecía que el descanso largo llegaría con una distancia aún mayor, Lanús reaccionó sobre el cierre y logró descontar con un parcial de 12 a 5 para irse al entretiempo abajo por 44 a 36.

El tercer cuarto que cambió todo

La historia terminó de inclinarse en el arranque del complemento. San Isidro desplegó probablemente sus mejores minutos de toda la serie y golpeó con una defensa asfixiante que dejó sin respuestas al conjunto bonaerense.

Los dirigidos por Porta controlaron el ritmo, cerraron espacios y encontraron fluidez en ataque para ampliar la ventaja de manera contundente.

A falta de 24 segundos para finalizar el tercer cuarto, el marcador reflejaba un contundente 67 a 46. Un doble de Diotto terminó de sellar un parcial demoledor que dejó el tablero 69 a 47 y prácticamente sentenció el encuentro.

Con semejante margen, el último cuarto sirvió para administrar la diferencia y disfrutar de una victoria que nunca estuvo en discusión.

Pese a la ausencia de Jerónimo Suñé, quien continúa recuperándose de una lesión en el tobillo, San Isidro mostró profundidad de plantel y recuperó su mejor nivel en el momento indicado.

La serie final continuará el próximo lunes desde las 20.30 en el estadio Antonio Rotili de Lanús, donde se disputará un tercer punto que promete ser determinante en una definición que volvió a quedar completamente abierta.

San Isidro Lanús Liga Argentina
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