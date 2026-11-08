Estudiantes y Duendes son los finalista del Regional del Litoral 2026

Santa Fe Rugby cayó ante Duendes 43 a 33, mientras que Estudiantes de Paraná doblegó al Jockey rosarino por 36 a 14. Se armó la final del Regional del Litoral

Santa Fe Rugby no pudo con Duendes y fue vencido por 43 a 33 en el Hipódromo de Rosario.

Estudiantes de Paraná y Duendes de Rosario son los finalistas del XXVI° Torneo Regional del Litoral al derrotar en los respectivos cruces de semifinales a Jockey Club y Santa Fe Rugby respectivamente en Casa Capibaras. La escuadra de Sauce Viejo hizo un gran partido, no hay nada que reprochar, siempre en partido, con actuaciones para destacar, mientras que el albinegro del Parque Urquiza doblegó al complicado Jockey de Rosario por 36 a 14.

En el Hipódromo de Rosario, ante un discreto marco de público, Santa Fe Rugby y Duendes disputaron una semifinal muy pareja, entre dos elencos que se conocen mucho. El maul, el scrum y el ruck fueron una verdadera batalla. La victoria correspondió a los verdinegros rosarinos por 43 a 33 bajo el control del rosarino Carlos Poggi.

Los dirigidos por Ignacio Carballo tuvieron un buen desempeño pero se toparon con un rival que en los pequeños detalles sabe marcar diferencias. Un punto a tener en cuenta es que si bien no es romper un código que señala que el árbitro siempre tiene razón, es importante destacar que en varias oportunidades no se mira con la misma vara las mismas infracciones. Por ahí designar un referee de la misma unión que uno de los protagonistas alienta suspicacias, algo que no pasó con el choque previo donde lo controló un árbitro de una tercera unión como el santafesino Gorla.

Duendes sacó ventaja en inicio del partido, con dos tries en los primeros diez minutos de juego, pero luego las acciones se fueron emparejando paulatinamente y eso se trasladó al marcador. Dentro del campo de juego fueron cuarenta minutos de dientes apretados y de mucha dureza en el contacto. Ninguno regaló nada y ambos equipos pelearon palmo a palmo cada sector del campo de juego. El parcial finalizó 26-23 favorable al verdinegro, pero por lo que ambos mostraron no estaba todo dicho. Y así fue.

La escuadra de Sauce Viejo perdió una de las semifinales ante el verdinegro, que jugará la final del Regional del Litoral ante el CAE. Gentileza Lucia Rios (Después del Try)

El complemento fue una verdadera batalla, donde el conjunto de Las Delicias sacó a relucir su oficio y definió el pleito con paciencia, guiados por un inagotable Ignacio Gandini, que se hizo acreedor al premio Multimedios La Capital al jugador del partido.

Para Duendes la tercera fue la vencida. Si bien el historial le hacía un guiño al equipo santafesino, el rosarino ganó el partido que tenía que ganar, el que lo metió en su decimoséptima final del torneo litoraleño, nada menos.

Síntesis: Duendes 43- Santa Fe Rugby 33

Duendes: Francisco Angaroni, Mateo Negroni, Federico Bautista, Faustino Boeris, Rafael Gietz, Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valetín Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapua y Emiliano Boffelli. Entrenador: Hernán Pavani.

Santa Fe Rugby Club: Gerónimo Paya, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Joaquín Correa; Tomás Longo, Agustin Trossero e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Francisco Avalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Andoni Alzugaray, Bautista Benavidez, Gonzalo Del Pazo, Francisco Duranda, José Milesi, Bautista Bejarano, Pedro Berardi y Marcos Erbetta.

Primer tiempo: 3´ try Martín Pellegrino convertido por Valentino Di Capua, 8´ try Valentín Larrazábal convertido por Di Capua, 17´ try Santiago Mendicino convertido por Mendicino, 20´ penal Santiago Mendicino, 23´ try Valentín Larrazábal convertido por Valentino Di Capua, 28´ try Valentín Fernández convertido por Mendicino, 34´ penal Mendicino, 37´ penal Mendicino, 43´ try Valentín Larrazábal.

Segundo tiempo: 9´ try Gerónimo Paya convertido por Mendicino, 12´ penal Valentino Di Capua, 17´ penal Mendicino, 20´ try Giuliano Bufarini convertido por Di Capua, 28´ try Emiliano Boffelli convertido po Di Capua.

Amarilla: Juan Cruz Strada (SFRC)

Cancha: Casa Capibaras, Hipódromo de Rosario.

Referee: Carlos Poggi (Rosario)