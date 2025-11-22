Napoli se llevó una importante victoria ante Atalanta en la Serie A

Fue por 3 a 1 y se convirtió en el líder momentáneo del torneo italiano, a la espera de los partidos del Inter de Milán y la Roma.

El Napoli dio un paso clave en su objetivo de luchar en la Serie A , al vencer 3 a 1 a Atalanta en el estadio Diego Armando Maradona en el marco de la duodecima fecha .

A los 16 minutos del primer tiempo, David Neres abrió el marcador con una definición cruzada tras asistencia de Rasmus Højlund Minutos más tarde, el mismo Neres apareció nuevamente para firmar su doblete, aprovechando un pase de Scott McTominay en el corazón del área .

Antes del descanso, Noa Lang puso el 3 a 0 con un cabezazo preciso, tras un centro de Giovanni Di Lorenzo, consolidando una merecida ventaja. Atalanta reaccionó recién en el complemento y a los seis minutos, Gianluca Scamacca descontó con un remate potente y esquinado, luego de un centro desde la derecha de Raoul Bellanova.

Con este resultado, el Napoli alcanzó los 25 puntos y se posiciona en el primer puesto, a la espera de los partidos del Inter de Milán y la Roma. Por el lado del Atalanta, se encuentra en el decimotercer lugar con 13 unidades.

El Bologna goleó a Udinese

El Bologna dio un paso gigante en la lucha por la Serie A al vencer por 3 a 0 al Udinese y se une al Inter de Milán y la Roma como los escoltas, momentaneos, del Napoli.

A pesar de un penal insólitamente fallado por Riccardo Orsolini, máximo goleador del torneo, el equipo de Vincenzo Italiano mostró solidez, reacción y contundencia para capitalizar los errores del rival y sostener su sueño de pelear por el título.

La oportunidad más clara del primer tiempo llegó al borde del descanso con un disparo de Tommaso Pobega que fue bloqueado con el codo por Kingsley Ehizibue y el árbitro sancionó penal. Sin embargo, el arquero Maduka Okoye adivinó el remate de Orsolini y mantuvo en cero el marcador.

En el complemento, a los nueve minutos, llegó el 1 a 0, luego de que Orsolini controló un pase cruzado, encaró y asistió a Pobega, que definió con precisión al rincón izquierdo. Seis minutos más tarde, un grave error de Okoye al entregar la pelota en salida fue aprovechado por el propio Pobega, que firmó su doblete y encaminó la victoria.

Con el Udinese desorientado, el Bologna siguió presionando y encontró el tercer gol en tiempo de descuento, luego de que una nueva falla en la salida permitió a Federico Bernardeschi interceptar el balón y empujarlo a una red vacía, sellando el 3 a 0.

Con este resultado, Bologna alcanzó el tercer puesto con 24 puntos, quedando con la misma cantidad de unidades que Inter y Roma, quienes deben jugar ante el Milan y Cremonese respectivamente. Por el lado de Udinese, no pudo sumar para meterse en la pelea por los puestos de copas y se mantiene en el décimo lugar con 15 puntos.

Juventus igualó en su visita a la Fiorentina

La Fiorentina y la Juventus igualaron 1 a 1 en un duelo marcado por los golazos y la intensidad, en el estadio Artemio Franchi.

En el primer tiempo, tras un primer aviso de Moise Kean con un remate al travesaño, la Juventus golpeó al filo del descanso, luego de un despeje corto derivó en los pies de Filip Kostic, que desde afuera del área conectó un potente disparo rasante para abrir el marcador a los 50 minutos.

La respuesta no tardó, ya que apenas comenzado el complemento, Rolando Mandragora se perfiló desde más de 25 metros y sacó un derechazo impecable al ángulo, imposible para Michele Di Gregorio, que marcó el 1 a 1 a los tres minutos.

Con este empate, la Juventus llegó al sexto lugar con 20 puntos y la Fiorentina sigue sin poder sumar una victoria en lo que va del campeonato, por lo que se encuentra en el decimonoveno puesto con solo seis unidades.

Cagliari y Genoa no se sacaron ventajas

Cagliari y Genoa protagonizaron uno de los partidos más vibrantes de la temporada con un empate 3 a 3.

El Genoa golpeó primero, en el primer tiempo, con Vítinha a los 18 minutos, pero la respuesta local llegó a balón parado con el cabezazo de Gennaro Borrelli a los 33 minutos. Posteriormente, Leo Østigård adelantó otra vez a la visita, pero Sebastiano Esposito volvió a emparejar rápidamente con un remate al ángulo.

En la segunda etapa, el Cagliari a los 15 minutos volvió a ponerse en ventaja, cuando nuevamente Borrelli se impuso por arriba para sellar su doblete y el 3 a 2 que encendió el estadio y obligó al Genoa a arriesgar más.

A los 38 minutos, el Genoa encontró su premio luego de que Aaron Martín ejecutó un tiro libre desde la banda izquierda que dejó en evidencia a toda la defensa local, incluido al arquero Elia Caprile, ya que la pelota viajó sin desvíos y terminó dentro del arco, decretando el 3 a 3.

Con este resultado, Cagliari llegó al decimocuarto lugar con 11 puntos, mientras que el Genoa se mantiene en zona de descenso con solo ocho unidades.