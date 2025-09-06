Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

De jugó la fecha 21, con un nuevo triunfo de Banco Provincial, elenco que aún no conoce la derrota. Hubo festejos de Gimnasia, Macabi y República del Oeste

6 de septiembre 2025 · 08:07hs
Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Este viernes se jugó la fecha 21 del Torneo Oficial U21, con un nuevo triunfo de Banco Provincial, elenco que aún no conoce la derrota. En este caso como local de manera contundente ante CUST. Valentino Medrano la rompió, con 17 puntos.

Asimismo, hubo festejos de Gimnasia, Macabi y República del Oeste. El próximo domingo, el líder tachará su asterisco ante Macabi por la Jornada 20.

FECHA 21 - TORNEO OFICIAL U21

Viernes 5 de septiembre

Colón (SF) 49 (Adrián Herrera 17) - Gimnasia 90 (Iñaki Uriona 16)

El Quillá 57 (Santino Balmaceda 12) - Rivadavia Juniors 59 (Juan Mantovani 21)

Macabi 79 (Leandro Alegre 18) - Unión (SF) 74 (Máximo Alvarez 22)

Banco 95 (Valentino Medrano 17) - CUST 50 (Francisco Luciani 14)

República del Oeste 86 (Tomás Govone 21) - Regatas (SF) 53 (Francisco Galizzi 12)

Alma Juniors 20 - Santa Rosa 0

Regatas Coronda 0 - Almagro 20

TABLA DE POSICIONES

Banco Provincial 20-0; República del Oeste 18-3; Rivadavia 16-4; Almagro 15-6; Colón (SF) 13-7; Unión (SF) y Gimnasia 13-8; Regatas (SF) 9-12; Macabi 8-12; El Quillá 7-14; Alma Juniors 6-15 y CUST 3-18.

Oficial Banco CUST
Noticias relacionadas
El dólar oficial se mantuvo sin cambios, pero el blue registró movimientos en Santa Fe

El dólar oficial se mantuvo sin cambios, pero el blue registró movimientos en Santa Fe

El oficial roza los $1.400 y marca un nuevo techo: cómo se movió el dólar blue en Santa Fe

El oficial roza los $1.400 y marca un nuevo techo: cómo se movió el dólar blue en Santa Fe

hubo accion en el clausura de damas y el oficial u21 en caballeros

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

oficial prefederal: gimnasia y union b siguen arriba en sus zonas

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

Lo último

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Último Momento
MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

Ovación
Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional