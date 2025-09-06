Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Este viernes se jugó la fecha 21 del Torneo Oficial U21, con un nuevo triunfo de Banco Provincial, elenco que aún no conoce la derrota. En este caso como local de manera contundente ante CUST. Valentino Medrano la rompió, con 17 puntos.
De jugó la fecha 21, con un nuevo triunfo de Banco Provincial, elenco que aún no conoce la derrota. Hubo festejos de Gimnasia, Macabi y República del Oeste
Asimismo, hubo festejos de Gimnasia, Macabi y República del Oeste. El próximo domingo, el líder tachará su asterisco ante Macabi por la Jornada 20.
FECHA 21 - TORNEO OFICIAL U21
Viernes 5 de septiembre
Colón (SF) 49 (Adrián Herrera 17) - Gimnasia 90 (Iñaki Uriona 16)
El Quillá 57 (Santino Balmaceda 12) - Rivadavia Juniors 59 (Juan Mantovani 21)
Macabi 79 (Leandro Alegre 18) - Unión (SF) 74 (Máximo Alvarez 22)
Banco 95 (Valentino Medrano 17) - CUST 50 (Francisco Luciani 14)
República del Oeste 86 (Tomás Govone 21) - Regatas (SF) 53 (Francisco Galizzi 12)
Alma Juniors 20 - Santa Rosa 0
Regatas Coronda 0 - Almagro 20
TABLA DE POSICIONES
Banco Provincial 20-0; República del Oeste 18-3; Rivadavia 16-4; Almagro 15-6; Colón (SF) 13-7; Unión (SF) y Gimnasia 13-8; Regatas (SF) 9-12; Macabi 8-12; El Quillá 7-14; Alma Juniors 6-15 y CUST 3-18.