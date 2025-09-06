Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Cristian Romero llegó al límite de amarillas y es gana en la Selección Argentina para cerrar las Eliminatorias visitando a Ecuador

Luego de la goleada por 3-0 ante Venezuela en el Monumental, que estuvo marcado por el último partido oficial de Lionel Messi con la S elección Argentina de local por los puntos, ahora se piensa en el último encuentro de las Eliminatorias ante Ecuador el martes, a las 20.

De cara al duelo ante la Tri, Lionel Scaloni sabe que no contará con dos futbolistas indispensables como lo son Messi, a quien decidió darle descanso para que pase más tiempo con su familia, y Cristian Romero, alcanzó las cinco tarjetas amarillas.

Scaloni analiza opciones en Argentina

A partir de esta baja, el DT solamente tiene a tres defensores centrales (Nicolás Otamendi, Juan Foyth y Leonardo Balerdi), y es por ello que tiene en mente convocar a un futbolista de urgencia para que tenga variantes ante Ecuador y en las ultimas horas aparecieron seis posibles nombres. El que pica en punta es Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella y quien estuvo presente en las últimas convocatorias.

Luego, los otros dos nombres son del fútbol argentino: Kevin Lomónaco de Independiente y Lucas Martínez Quarta. Ambos fueron convocados en el último tiempo por Lionel Scaloni y tendrían alguna oportunidad. Más atrás se encuentran Marcos Senesi, de gran presente en el Bornemouth de Inglaterra, y Mariano Troilo, flamante refuerzo del Parma.

Por último, el sexto futbolista es Aaron Anselmino. El zaguero de 20 años hizo su debut en el Borussia Dortmund y podría ser convocado no solo para entrenar y competir con la selección mayor, sino también para integrar la Sub 20, que se alista para el Mundial de Chile, programado entre septiembre y octubre.