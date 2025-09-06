Luego de la goleada por 3-0 ante Venezuela en el Monumental, que estuvo marcado por el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección Argentina de local por los puntos, ahora se piensa en el último encuentro de las Eliminatorias ante Ecuador el martes, a las 20.
Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador
Cristian Romero llegó al límite de amarillas y es gana en la Selección Argentina para cerrar las Eliminatorias visitando a Ecuador
De cara al duelo ante la Tri, Lionel Scaloni sabe que no contará con dos futbolistas indispensables como lo son Messi, a quien decidió darle descanso para que pase más tiempo con su familia, y Cristian Romero, alcanzó las cinco tarjetas amarillas.
Scaloni analiza opciones en Argentina
A partir de esta baja, el DT solamente tiene a tres defensores centrales (Nicolás Otamendi, Juan Foyth y Leonardo Balerdi), y es por ello que tiene en mente convocar a un futbolista de urgencia para que tenga variantes ante Ecuador y en las ultimas horas aparecieron seis posibles nombres. El que pica en punta es Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella y quien estuvo presente en las últimas convocatorias.
Luego, los otros dos nombres son del fútbol argentino: Kevin Lomónaco de Independiente y Lucas Martínez Quarta. Ambos fueron convocados en el último tiempo por Lionel Scaloni y tendrían alguna oportunidad. Más atrás se encuentran Marcos Senesi, de gran presente en el Bornemouth de Inglaterra, y Mariano Troilo, flamante refuerzo del Parma.
Por último, el sexto futbolista es Aaron Anselmino. El zaguero de 20 años hizo su debut en el Borussia Dortmund y podría ser convocado no solo para entrenar y competir con la selección mayor, sino también para integrar la Sub 20, que se alista para el Mundial de Chile, programado entre septiembre y octubre.