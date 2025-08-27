Este martes se puso en marcha el capítulo 6 del Torneo Oficial Prefederal de Básquet, que pone en juego cuatro plazas a la Liga Federal 2026.
Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas
Arrancó la 6ª fecha del Torneo Oficial Prefederal, con triunfos de Gimnasia, Unión B, Banco y Alma Junios. Este miércoles jugarán Almagro A ante El Quillá
Por la zona A, los juveniles de Unión B ratificaron su buen inicio al doblegar en tiempo suplementario a CUST A.
Asimismo, Gimnasia se afianzó en la vanguardia de la zona B al batir a Colón (SJ). Su escolta, Alma Juniors, no le pierde pisada al festejar en el Mocoretá. Y Banco empezó su levantada al hilvanar la segunda victoria en fila.
Este miércoles, por el canal de Youtube de la ASB se podrá ver la presentación de Almagro A, único invicto, ante El Quillá en el Juan Carlos Spies.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6
Martes 26 de agosto
21.30 Unión B 84 (Lucas Peralta 25) - CUST A 82 (Tomás Aldaz 29)
Miércoles 27 de agosto
21.30 Almagro vs. El Quillá (Por canal de Youtube ASB)
Jueves 28 de agosto
21.30 Sanjustino vs. Rivadavia Juniors
Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Unión B 9 (4-1); Sanjustino y Rivadavia 7 (2-3); CUST A 7 (1-5); El Quillá 6 (2-2)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA B - FECHA 6
Martes 26 de agosto
Gimnasia 85 (Inti Peón 23) - Colón (SJ) 77 (Hugo Raggi 25)
Banco Provincial 83 (Sebastián Strina 27) - Unión A 75 (José Bione 18)
Regatas (SF) 59 (Agustín Sorba 20) - Alma Juniors 60 (Facundo Breques 19)
Posiciones Zona B: Gimnasia 11 (5-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) 9 (3-3); Banco y Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 7 (1-5)