Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Tras cerrar la clasificación del Gran Premio de Monza , Italia, en el puesto 18, el piloto argentino de la escudería Alpine , Franco Colapinto , mostró su optimismo de cara a las 9 careras que restan.

“Creo que cuando vas a circuitos que vos conoces, yo siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra... son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó el automovilista pilarense en el arranque de su declaración pos Clasificación.

Sin embargo, no todo fue optimismo, el argentino apuntó contra los mecánicos del equipo: “Ayer (por este viernes) el auto no me gustaba cómo iba ... no me lo pusieron bien a punto en la FP1”. Pero, Colapinto aclaró que después de la primera práctica cambiaron las cosas y mostró su satisfacción por el resultado en la FP3; la cual, según el pilarense, fue “buena”.

Franco Colapinto expresó: “En la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... creo que perdí una décima”. El argentino agregó: “Igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

Colapinto, autocrítico en Monza

El corredor argumentó que el Autodromo Nacional de Monza es un terreno en donde el rendiemiento del motor es determinante, por eso sabía que iba a ser “muy difícil” concretar una buena actuación.

Por otra parte, el joven de 22 años expresó el vínculo que tiene con su equipo: “Estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos (Pierre Gasly). Yo desde un poco antes de Hungría, yo me sentia que estaba bien con el auto, estaba en confianza.... cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido. El pilarense agregó: “ con esto, yo estoy contento”.

En el final de sus dichos, Franco Colapinto habló sobre la situación de su compañero de equipo, Pierre Gasly: “Le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo”.

El argentino se refirió a su compañero, aunque lo hizo con cierta incomodidad y terminó la declaración con la misma frase que repite en cada charla con la prensa: “Veremos qué pasa mañana (por este domingo)”.