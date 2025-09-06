Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Tras cerrar la clasificación del Gran Premio en Monza en el puesto 18, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, mostró su fe para las careras que restan

6 de septiembre 2025 · 13:49hs
Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Tras cerrar la clasificación del Gran Premio de Monza, Italia, en el puesto 18, el piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su optimismo de cara a las 9 careras que restan.

“Creo que cuando vas a circuitos que vos conoces, yo siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra... son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó el automovilista pilarense en el arranque de su declaración pos Clasificación.

• LEER MÁS: Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

Sin embargo, no todo fue optimismo, el argentino apuntó contra los mecánicos del equipo: “Ayer (por este viernes) el auto no me gustaba cómo iba ... no me lo pusieron bien a punto en la FP1”. Pero, Colapinto aclaró que después de la primera práctica cambiaron las cosas y mostró su satisfacción por el resultado en la FP3; la cual, según el pilarense, fue “buena”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964338984500240788&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto expresó: “En la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... creo que perdí una décima”. El argentino agregó: “Igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

Colapinto, autocrítico en Monza

El corredor argumentó que el Autodromo Nacional de Monza es un terreno en donde el rendiemiento del motor es determinante, por eso sabía que iba a ser “muy difícil” concretar una buena actuación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964337608672063789&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, el joven de 22 años expresó el vínculo que tiene con su equipo: “Estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos (Pierre Gasly). Yo desde un poco antes de Hungría, yo me sentia que estaba bien con el auto, estaba en confianza.... cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido. El pilarense agregó: “ con esto, yo estoy contento”.

En el final de sus dichos, Franco Colapinto habló sobre la situación de su compañero de equipo, Pierre Gasly: “Le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo”.

El argentino se refirió a su compañero, aunque lo hizo con cierta incomodidad y terminó la declaración con la misma frase que repite en cada charla con la prensa: “Veremos qué pasa mañana (por este domingo)”.

Colapinto Alpine Monza
Noticias relacionadas
los motivos por los cuales colapinto estara ausente de la fp1 en italia

Los motivos por los cuales Colapinto estará ausente de la FP1 en Italia

Paul Aron será el reemplazante de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Monza.

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

por que alpine sube a aron y baja a colapinto de la fp1 en monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

gp de italia: el lugar donde empezo la historia entre franco colapinto y la formula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Lo último

Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Último Momento
Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

Ovación
Sinner y Alcaraz se enfrentan en la final del US Open y con el número 1 del mundo en juego

Sinner y Alcaraz se enfrentan en la final del US Open y con el número 1 del mundo en juego

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional