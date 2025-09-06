Uno Santa Fe | Ovación | F1

Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 18° en el Gran Premio de Monza de F1

6 de septiembre 2025 · 11:54hs
Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 18° en el Gran Premio de Monza de Fórmula 1 (F1). El pilarense registró una vuelta rápida de 1'19"992/1000, terminando incluso por encima de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó, ya que quedó a 155/1000 de la clasificación a Q2.

El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

La decimoctava posición en clasificación es la misma que consiguió el año pasado en este mismo circuito, donde se dio su debut en la Fórmula 1. En aquella carrera, Colapinto tuvo una sólida actuación y finalizó 12°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964333736482209910&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, la pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri. Un poco más atrás, la cuarta posición, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del GP de Italia será este domingo, a las 10

Así largarán en el GP de Italia

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Fernando Alonso (Aston Martin)

9- Yuki Tsunoda (Red Bull)

10- Lewis Hamilton (Ferrari)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Nico Hulkenberg (Sauber)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Alexander Albon (Williams)

15- Esteban Ocon (Esteban Ocon)

16- Isack Hadjar (Racing Bulls)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Liam Lawson (Racing Bulls)

F1 Franco Colapinto Monza
Noticias relacionadas
scaloni piensa en el reemplazante de romero en argentina para visitar a ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

colapinto, entre la autocritica y el optimismo tras la clasificacion

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

medran prepara tres cambios en colon para intentar sacarse la mufa ante estudiantes (rc)

Medrán prepara tres cambios en Colón para intentar sacarse la mufa ante Estudiantes (RC)

sinner y alcaraz se enfrentan en la final del us open y con el numero 1 del mundo en juego

Sinner y Alcaraz se enfrentan en la final del US Open y con el número 1 del mundo en juego

Lo último

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Último Momento
Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

Medrán prepara tres cambios en Colón para intentar sacarse la mufa ante Estudiantes (RC)

Medrán prepara tres cambios en Colón para intentar sacarse la mufa ante Estudiantes (RC)

Ovación
Sinner y Alcaraz se enfrentan en la final del US Open y con el número 1 del mundo en juego

Sinner y Alcaraz se enfrentan en la final del US Open y con el número 1 del mundo en juego

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional