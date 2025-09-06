La industria en alerta por las importaciones en la Región Centro: el ingreso de heladeras creció más de 1.000%

Uno Santa Fe | Santa Fe | importaciones

6 de septiembre 2025 · 13:09hs
Las importaciones en la Región Centro registraron un aumento significativo durante el primer semestre de 2025, según un informe basado en estadísticas del Indec que será presentado de manera detallada el próximo lunes en la Estación Belgrano, en un encuentro organizado por Apyme Santa Fe.

El documento toma como referencia las principales cadenas productivas de la región, entre ellas alimentos, línea blanca, maquinaria agrícola y materiales de construcción. Los datos revelan una tendencia marcada: los productos del exterior avanzan con fuerza sobre el mercado interno, generando preocupación en la industria local.

Sectores más afectados

Este semestre ingresó un 425% más de pollo desde Brasil, tanto para góndolas como para su utilización en la industria frigorífica de embutidos. Además, la importación de leche en polvo creció más del 688% a nivel nacional, principalmente proveniente de Uruguay y Nueva Zelanda”, señaló Sergio Buchara, director de Relaciones Institucionales e Internacionales, en diálogo con LT 10.

El fenómeno no se limita al sector alimenticio. En la línea blanca de electrodomésticos, los aumentos son aún más pronunciados: las importaciones de heladeras subieron un 1.190% y las de lavarropas un 5.146%, principalmente desde China y Brasil.

Buchara advirtió que esta situación comienza a generar un desafío creciente para la producción nacional: “En el análisis que estamos haciendo, siguiendo información oficial, ya se empieza a sentir la competencia por los precios de las importaciones respecto al costo de producir y stockearse en el país. Con el costo energético y otros factores, es muy difícil competir con el costo argentino frente a la marea de importaciones habilitadas por las desregulaciones del gobierno nacional”.

Informe completo

Para el referente de Apyme, el escenario actual recuerda al período 2015-2019, cuando un proceso similar de apertura indiscriminada de las importaciones generó fuertes tensiones en la industria local. “Parece un espejo de aquel momento —advirtió—, con debilitamiento de controles en Senasa, aduanas y otros organismos. Ahora, además, el ingreso masivo de textiles amenaza a la industria nacional”.

El informe completo será presentado el lunes próximo en un evento abierto en la Estación Belgrano, organizado por Apyme Santa Fe, donde se brindarán más detalles sobre la evolución de las importaciones y sus posibles consecuencias para la economía regional.

