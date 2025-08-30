Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Las chicas jugaron su fecha 7 del Clausura, con éxitos de Alma y CUST. En tanto, inició la jornada 20 del Oficial en caballeros. El repaso

Este viernes hubo mucha acción en la categoría U21. Las chicas jugaron su fecha 7 del Clausura, con éxitos de Alma Juniors y CUST. Por su parte, arrancó la Fecha 20 del Oficial U21 en rama masculina, con los festejos de República del Oeste, Regatas (SF), Almagro y Gimnasia.