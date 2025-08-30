Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Las chicas jugaron su fecha 7 del Clausura, con éxitos de Alma y CUST. En tanto, inició la jornada 20 del Oficial en caballeros. El repaso

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2025 · 08:18hs
Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Este viernes hubo mucha acción en la categoría U21. Las chicas jugaron su fecha 7 del Clausura, con éxitos de Alma Juniors y CUST. Por su parte, arrancó la Fecha 20 del Oficial U21 en rama masculina, con los festejos de República del Oeste, Regatas (SF), Almagro y Gimnasia.

TORNEO CLAUSURA U21 - FECHA 7

Viernes 29 de agosto

Gimnasia 57 (Ludmila Theiler 18) - CUST 59 (54-54) (Ana Mina 16)

Alma Juniors 47 (Mía Andereggen 15) - República del Oeste 41 (Martina Spies 18)

TABLA DE POSICIONES

Alma Juniors 8 (4-0); CUST 7 (2-3); República del Oeste 6 (2-2) y Gimnasia 3 (0-3)

TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 20

Viernes 29 de agosto

República del Oeste 90 (Tomás Govone 28) - Colón (SF) 70 (Ulises Rodríguez 28)

CUST 68 (Bautista Piedrabuena 13) - Regatas (SF) 90 (Jeremías Arce 18)

Almagro 94 (Franco Mierke 26) - Alma Juniors 66 (Stefano Castoldi 16)

Rivadavia 70 (Luka Zilli 16) - Gimnasia 98 (Iñaki Uriona 22)

Domingo 7 de septiembre

19.00 Banco Provincial vs. Macabi

Unión (SF) 20 - Regatas Coronda 0

Santa Rosa 0 - El Quillá 20

TABLA DE POSICIONES

Banco Provincial 19-0; República del Oeste 17-3; Rivadavia Juniors 15-4; Colón (SF) 13-6; Almagro 14-6; Unión (SF) 13-7; Gimnasia 12-8; Regatas (SF) 9-11; Macabi 7-12; El Quillá 7-13; Alma Juniors 5-15 y CUST 3-17

Oficial Clausura Alma
Noticias relacionadas
Atractivos duelos tendrá el cuarto capítulo del Torneo Oficial de hockey femenino.

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

colapinto se enojo con sainz y bearman por la clasificacion en paises bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

argentina perdio con kazajistan y ahora debera jugar por el puesto 15 en el mundial u21

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

colapinto no levanta y largara decimosexto en el gran premio de paises bajos de f1

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Lo último

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Último Momento
El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Ovación
Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: Estoy viendo menos fútbol

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná