Este viernes hubo mucha acción en la categoría U21. Las chicas jugaron su fecha 7 del Clausura, con éxitos de Alma Juniors y CUST. Por su parte, arrancó la Fecha 20 del Oficial U21 en rama masculina, con los festejos de República del Oeste, Regatas (SF), Almagro y Gimnasia.
Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros
Las chicas jugaron su fecha 7 del Clausura, con éxitos de Alma y CUST. En tanto, inició la jornada 20 del Oficial en caballeros. El repaso
Por Ovación
TORNEO CLAUSURA U21 - FECHA 7
Viernes 29 de agosto
Gimnasia 57 (Ludmila Theiler 18) - CUST 59 (54-54) (Ana Mina 16)
Alma Juniors 47 (Mía Andereggen 15) - República del Oeste 41 (Martina Spies 18)
TABLA DE POSICIONES
Alma Juniors 8 (4-0); CUST 7 (2-3); República del Oeste 6 (2-2) y Gimnasia 3 (0-3)
TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 20
Viernes 29 de agosto
República del Oeste 90 (Tomás Govone 28) - Colón (SF) 70 (Ulises Rodríguez 28)
CUST 68 (Bautista Piedrabuena 13) - Regatas (SF) 90 (Jeremías Arce 18)
Almagro 94 (Franco Mierke 26) - Alma Juniors 66 (Stefano Castoldi 16)
Rivadavia 70 (Luka Zilli 16) - Gimnasia 98 (Iñaki Uriona 22)
Domingo 7 de septiembre
19.00 Banco Provincial vs. Macabi
Unión (SF) 20 - Regatas Coronda 0
Santa Rosa 0 - El Quillá 20
TABLA DE POSICIONES
Banco Provincial 19-0; República del Oeste 17-3; Rivadavia Juniors 15-4; Colón (SF) 13-6; Almagro 14-6; Unión (SF) 13-7; Gimnasia 12-8; Regatas (SF) 9-11; Macabi 7-12; El Quillá 7-13; Alma Juniors 5-15 y CUST 3-17