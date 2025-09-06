Medrán prepara tres cambios en Colón para intentar sacarse la mufa ante Estudiantes (RC)

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, analiza hacer una variante por línea para recibir a Estudiantes (RC) por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional

El plantel de Colón sigue adelante con su preparación para recibir el lunes, desde las 19, a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional , con la urgente necesidad de cortar la mala racha para sellar casi la permanencia, cuando luego quedarán cuatro partidos.

En la práctica de este sábado, el DT Ezequiel Medrán no confirmó el equipo, pero mantuvo las modificaciones que había probado el viernes. Las novedades llegarían en tres lugares: en defensa, Nicolás Thaller, recuperado del desfarri, reemplazará a Gonzalo Soto; en el mediocampo, Zahir Yunis ingresará por Oscar Garrido; y en ataque, Luis Rodríguez tomará el lugar de José Barreto, buscando mayor eficacia ofensiva.

El objetivo del entrenador es darle un nuevo impulso al equipo, terminar con la sequía de triunfos en el Cementerio de los Elefantes y consolidar la permanencia en la categoría. La racha negativa y las actuaciones irregulares del último tramo de la temporada obligan a Medrán a mover piezas para encontrar equilibrio y confianza.

La última práctica será este domingo por la mañana, donde se espera que el técnico termine de pulir la idea. Luego por la tarde se dará la concentración para esperar el duelo ante el conjunto que comanda Iván Delfino.

Luis Rodríguez Pulga pinta para volver a ser titular en Colón. Prensa Colón

Los posibles 11 de Colón

Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Luis Rodríguez y Facundo Castro.