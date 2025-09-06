Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

Las elecciones en Colón se adelantan para el 30 de noviembre, tras el consenso alcanzado entre la directiva y las distintas agrupaciones citadas a una reunión

Era un secreto a voces, pero faltaba que se avance y se dio este sábado: Colón ya tiene fecha definida para sus próximas elecciones : serán el 30 de noviembre, luego de que la dirigencia y las agrupaciones alcanzaran un consenso este sábado por la mañana en una reunión informativa.

El encuentro sirvió para armonizar criterios y sentar las bases de un proceso que ahora pasará a la formalidad del llamado oficial, tal como exige el estatuto. Aunque el adelanto de las elecciones era un rumor que se venía manejando desde hace semanas, la reunión dejó en claro que existe un acuerdo generalizado sobre la conveniencia de fijar una fecha próxima, acortando la brecha respecto a la planificación original.

En la reunión no estuvo presente Gustavo Ingaramo, quien fue candidato del oficialismo en los comicios anteriores. Esto justo cuando se está armando la candidatura de José Alonso como parte del "riñón" de José Vignatti. Pero sí participaron figuras clave de las distintas agrupaciones, como Ricardo Magdalena, Ricardo Luciani y Gustavo Abraham, entre otros. La cita permitió dialogar sobre los pasos a seguir, los plazos legales y garantizar que todas las fuerzas tengan tiempo suficiente para preparar sus candidaturas y presentar listas.

Las elecciones de Colón se adelantan para el 30 de noviembre y Godano no erá por otro mandato.

Reunión en Colón

Asimismo, se revelaron detalles del pobre presente deportivo y las situaciones de Facundo Farías y Alberto Espínola. Sobre el paraguayo, hay una idea de pago para no caer en la sanción y la meta era trasladarlo a los demás.

Este adelanto de elecciones marca un momento importante en la vida institucional de Colón, ya que permite proyectar la renovación de autoridades antes de fin de año y asegura que el proceso se desarrolle con transparencia y orden después de un pésimo año deportivo. Además, pone fin a meses de especulaciones y deja en claro que el club apunta a cerrar el año con la dirigencia definida y lista para planificar la temporada 2026 con certezas.

Con esta confirmación, los socios tendrán tiempo suficiente para organizar su participación, y todas las agrupaciones podrán preparar sus propuestas con tranquilidad, lo que apunta a que el proceso sea ordenado y participativo.