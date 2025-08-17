Uno Santa Fe | Ovación | Matías Rossi

TC2000: Matías Rossi se llevó la victoria en General Roca

Matías Rossi, con Toyota, se quedó con la victoria en la sexta carrera del año de TC2000 que se desarrolló en General Roca

17 de agosto 2025 · 17:41hs
TC2000: Matías Rossi se llevó la victoria en General Roca

El piloto nacido en Del Viso, Matías Rossi, a bordo del Toyota, demostró toda su jerarquía y se quedó con el triunfo en el circuito de General Roca, en el marco de la sexta fecha del calendario 2025 del TC2000.

El “Misil” había comenzado la carrera desde la tercera posición, pero con gran categoría luego de dos maniobras precisas desplazó a Diego Ciantini (Honda YPF Racing) y Nicolas Palau (Volkswagen - Halcón Motorsport) para ubicarse en la primera plaza, lugar que mantuvo hasta el final.

A su vez, Toyota Gazoo Racing tuvo un gran desempeño ya que también contó con la presencia de Emiliano Stang en el podio, mientras que Palau alcanzó la tercera ubicación.

De esta manera, el piloto de 41 años logró su primer triunfo desde el 15 de diciembre del 2024 tras su consagración en Concordia. Asimismo, sumó su victoria número 44 en la categoría, que le valió para igualar a Juan Manuel “Pato” Silva como el segundo máximo ganador en la historia.

LEER MÁS: Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Por otro lado, Gabriel Ponce de León (Toyota - Corsi Sport) debió abandonar la contienda por problemas en la caja. En tanto, Franco Vivian (Chevrolet - YPF Elaion Auro Pro Racing) padeció inconvenientes en la dirección hidráulica, pero logró finalizar la carrera.

En el último giro, la fortuna no estuvo del lado de Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2), quien rompió el piso del auto y no pudo ver la bandera a cuadros.

Los conceptos del ganador en el sur del país

Estoy feliz por haber podido ganar, venia con buenos resultados, pero ganar no se me estaba dando y uno siempre lo necesita”, expresó Rossi tras la carrera en diálogo con Carburando. Y agregó: “Festejé la maniobra de avance porque así lo sentí, quería ganar. Tuvimos el mejor auto del fin de semana. La idea era presionar a Palau en todo momento, cuando lo superé hice diferencia porque mi auto era superior”.

Matías Rossi General Roca Toyota
